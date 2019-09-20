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منوعات

مفتى الجمهورية يعقد قران الصحفي محمود الجلاد وصدى البلد يقدم التهنئة.. صور

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:43 ص
صدى البلد
صدى البلد
احتفل الصحفي محمود الجلاد، بزفافه مساء الخميس في جو بهيج بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بمدينة نصر.

وعقد القران للعروسين الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، متمنيا للعريس السعادة في حياته الجديدة وأن يرزقه الله الذرية الصالحة.

كما حضر الحفل اهل العروسين وعدد من الزملاء والأصدقاء. ويهنئ موقع صدى البلد، الصحفي محمود الجلاد بزفافه السعيد، وأن يديم على الفرحة والسرور.
مفتى الجمهورية يعقد قران الصحفي محمود الجلاد وصدى البلد يقدم التهنئة.. صور
مفتى الجمهورية يعقد قران الصحفي محمود الجلاد وصدى البلد يقدم التهنئة.. صور
مفتى الجمهورية يعقد قران الصحفي محمود الجلاد وصدى البلد يقدم التهنئة.. صور
مفتى الجمهورية يعقد قران الصحفي محمود الجلاد وصدى البلد يقدم التهنئة.. صور
مفتى الجمهورية يعقد قران الصحفي محمود الجلاد وصدى البلد يقدم التهنئة.. صور
مفتى الجمهورية يعقد قران الصحفي محمود الجلاد وصدى البلد يقدم التهنئة.. صور
مفتى الجمهورية يعقد قران الصحفي محمود الجلاد وصدى البلد يقدم التهنئة.. صور

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