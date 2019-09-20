معلقو مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

تنطلق اليوم في تمام الساعة السابعة مساء مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك على ملعب استاد برج العرب و ستذاع المباراة عبر قنوات أون سبورت و تايم سبورت.
ومن المقرر أن يعلق حاتم بطيشة على مباراة السوبر المصري عبر قناة أون سبورت بينما يعلق مؤمن حسن شحاته على المباراة عبر قناة تايم سبورت.
و سيعلق أيمن الكاشف على السوبر عبر اثير أون سبورت اف ام.
ومن المقرر أن يعلق حاتم بطيشة على مباراة السوبر المصري عبر قناة أون سبورت بينما يعلق مؤمن حسن شحاته على المباراة عبر قناة تايم سبورت.
و سيعلق أيمن الكاشف على السوبر عبر اثير أون سبورت اف ام.