معلقو مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

تنطلق اليوم في تمام الساعة السابعة مساء مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك على ملعب استاد برج العرب و ستذاع المباراة عبر قنوات أون سبورت و تايم سبورت.



ومن المقرر أن يعلق حاتم بطيشة على مباراة السوبر المصري عبر قناة أون سبورت بينما يعلق مؤمن حسن شحاته على المباراة عبر قناة تايم سبورت.



و سيعلق أيمن الكاشف على السوبر عبر اثير أون سبورت اف ام.