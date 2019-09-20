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رياضة

معلقو مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 03:45 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
ياسمين تيسير
تنطلق اليوم في تمام الساعة السابعة مساء مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك على ملعب استاد برج العرب و ستذاع المباراة عبر قنوات أون سبورت و تايم سبورت.

ومن المقرر أن يعلق حاتم بطيشة على مباراة السوبر المصري عبر قناة أون سبورت بينما يعلق مؤمن حسن شحاته على المباراة عبر قناة تايم سبورت.

و سيعلق أيمن الكاشف على السوبر عبر اثير أون سبورت اف ام.

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