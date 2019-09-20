بعد ظهورها بفستان جريء.. رانيا يوسف تتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي للصور تويتر هاشتاج #رانيا_يوسف.



وتصدر الهشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر لارتدائها فستانا جريئا مكشوفا من الأمام بدون حمالة صدر ذا فتحة ساق تكشف عن ساقها بالكامل.



وجاء التعليقات كالتالي :



‏رانيا يوسف الفستان متبطن اطمنو 😂😂😂 ‎#مهرجان_الجونة_السينمائي





‏‎#مهرجان_الجونة_السينمائي

مصركلها كانت مستنيه فستان رانيا يوسف😊









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‏مش معقول كده يا مدام رانيا كل مره فستان اروع من اللي قبله

‎#رانيا_يوسف



‏احلى حاجة في مصر والله 💘‎#رانيا_يوسف



‏كانت رانيا يوسف أثارت الجدل على مواقع التواصل بعد ظهورها بفستان شديد الجرأة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم أمس الخميس بحضور نخبة من النجوم.