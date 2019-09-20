بعد ظهورها بفستان جريء.. رانيا يوسف تتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي للصور تويتر هاشتاج #رانيا_يوسف.
وتصدر الهشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر لارتدائها فستانا جريئا مكشوفا من الأمام بدون حمالة صدر ذا فتحة ساق تكشف عن ساقها بالكامل.
وجاء التعليقات كالتالي :
رانيا يوسف الفستان متبطن اطمنو 😂😂😂 #مهرجان_الجونة_السينمائي
#مهرجان_الجونة_السينمائي
مصركلها كانت مستنيه فستان رانيا يوسف😊
مش معقول كده يا مدام رانيا كل مره فستان اروع من اللي قبله
#رانيا_يوسف
احلى حاجة في مصر والله 💘#رانيا_يوسف
كانت رانيا يوسف أثارت الجدل على مواقع التواصل بعد ظهورها بفستان شديد الجرأة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم أمس الخميس بحضور نخبة من النجوم.
وتصدر الهشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر لارتدائها فستانا جريئا مكشوفا من الأمام بدون حمالة صدر ذا فتحة ساق تكشف عن ساقها بالكامل.
وجاء التعليقات كالتالي :
رانيا يوسف الفستان متبطن اطمنو 😂😂😂 #مهرجان_الجونة_السينمائي
#مهرجان_الجونة_السينمائي
مصركلها كانت مستنيه فستان رانيا يوسف😊
مش معقول كده يا مدام رانيا كل مره فستان اروع من اللي قبله
#رانيا_يوسف
احلى حاجة في مصر والله 💘#رانيا_يوسف
كانت رانيا يوسف أثارت الجدل على مواقع التواصل بعد ظهورها بفستان شديد الجرأة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم أمس الخميس بحضور نخبة من النجوم.