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فن

بعد ظهورها بفستان جريء.. رانيا يوسف تتصدر تويتر

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:03 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي للصور تويتر هاشتاج #رانيا_يوسف.

وتصدر الهشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر لارتدائها فستانا جريئا مكشوفا من الأمام بدون حمالة صدر ذا فتحة ساق تكشف عن ساقها بالكامل.

وجاء التعليقات كالتالي :

‏رانيا يوسف الفستان متبطن اطمنو 😂😂😂 ‎#مهرجان_الجونة_السينمائي


‏‎#مهرجان_الجونة_السينمائي
مصركلها كانت مستنيه فستان رانيا يوسف😊





‏مش معقول كده يا مدام رانيا كل مره فستان اروع من اللي قبله
‎#رانيا_يوسف

‏احلى حاجة في مصر والله 💘‎#رانيا_يوسف

‏كانت رانيا يوسف أثارت الجدل على مواقع التواصل بعد ظهورها بفستان شديد الجرأة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم أمس الخميس بحضور نخبة من النجوم.

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