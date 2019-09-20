حجازي متقال : لم أستغل نجاح والدي

أعرب الفنان حجازي متقال عن سعادته بتحويل أغنية " بتناديني ليه " التي قام والده بغنائها .



أضاف في تصريح لصدي البلد : سبب إعادة تقديم أغنية "بتناديني ليه" هي استغلال النجاح الكبير الذي حققته قديما، فهي أغنية تجذب أي فنان لإعادة غنائها خاصة أنها فلكلور شعبي،فإن لم أفكر في تغيير نوعية الأغاني الشعبية التي أقدمها من أجل مواكبة الأغاني الشعبية التي انتشرت في الفترة الأخيرة ،كل ما يهمني التدقيق في نوعية الأغاني والكلمات والموسيقى ، وهذا ظهر من خلال أغنية ٦٠٠٠ التي قدمت من خلال ألبوم " طعم التوت".



من ناحية أخرى طرح حجازى متقال ألبوم "طعم التوت" والذى تعاون فيه مع عدد الملحنين والشعراء من بينهم حسين زكريا وتامر حجاج ومحمد غنيم ومنعم وبينو، ومن الشعراء محمد البدري وسلامة علي وأحمد شريف، والتوزيع باسم منير وأشرف البرنس وأحمد عاطف وإسلام غلاب وحاتم محسن.

