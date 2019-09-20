كرانيش ومنفوش... نجمات فقدن البساطة فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى

الكرانيش والمنفوش من الصيحات التى سيطرت على فساتين النجمات فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة.



فمن النجمات التى ارتدين صيحة الفساتين المنفوشة هن الفنانة التونسية درة التي اعتمدت على تصميم غير تقليدي وارتدت فستان فوشيا منفوش، كما اختارت الفنانة بشرى فستان باللون الفسفورى يتسم بنفس الصيحة.



ومن النجمات اللواتي اعتمدن على صيحات الفساتين المزينة بالكرانيش العديدة الفنانة ريهام عبد الغفور و النجمة سارة التونسي، وميس حمدان أيضا.

