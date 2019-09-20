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حافظ على استقلاليتك.. نصيحة خبيرة الأبراج لمواليد 20 سبتمبر

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:01 ص
حافظ على استقلاليتك..نصيحة
حافظ على استقلاليتك..نصيحة خبيرة الأبراج لمواليد 20 سبتمبر
هاجر هانئ
لا يخطو كثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، لذا قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 20 سبتمبر، وفقًا لـ علم الأرقام.

وقالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج: "إذا كنت من مواليد 20 سبتمبر، فإن ذلك يعني أن لديك طاقة كبيرة، ولديك حسا تجاريا واستعدادا للمغامرة.. أنت أيضا عاطفي وحساس، لكنك متقلب المزاج، وتميل للغموض والكتمان.

نصحت عبير فؤاد مواليد 20 سبتمبر بأن هذا العام يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو أسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر على عواطفك وانفعالاتك.

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