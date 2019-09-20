منير يغني في نادي هيلوبوليس 18 أكتوبر المقبل‬

يحيي الفنان محمد منير، الحفل المقام في نادي هليوبوليس يوم الجمعة 18 أكتوبر المقبل، وهو الأول له بعد النجاح الذي حققته آخر أغانيه "مهموم".



منير كان قد أحيا حفل ختام مهرجان جرش بالأردن في يوليو الماضي، بعد غياب 17 عاما عن المشاركة به.



وكانت آخر حفلات محمد منير في مصر خلال شهر أبريل الماضي بالجامعة الأمريكية، وشاركته فرقة شارموفرز والمطرب الشاب أحمد كمال.



ومن المقرر أن تطرح الشركة المنظمة للحفل التذاكر عبر إحدى المنصات الإلكترونية.