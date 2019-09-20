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أخبار العالم

وزيرا الخارجية الكويتي والايراني يبحثان سبل تهدئة الأوضاع في المنطقة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 03:12 ص
وزير الخارجية الكويتي
وزير الخارجية الكويتي
أ ش أ
بحث نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح أمس /الخميس/ مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السبل الكفيلة بالحد من التصعيد وتحقيق التهدئة؛ لتجنيب المنطقة المزيد من المخاطر.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، من وزير الخارجية الإيراني، تم خلاله أيضا بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني - خلال الاتصال الهاتفي- عن تمنيات القيادة الايرانية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بموفور الصحة والعافية، بعد العارض الصحي الذي تعرض له.

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