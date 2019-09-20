ترامب يستقبل مؤسس فيسبوك في البيت الأبيض

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، الرئيس التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مارك زوكربيرج في البيت الأبيض.



ونشر الرئيس الأمريكي صورة له عبر حسابه بـ"تويتر" وهو يصافح مؤسس "فيسبوك" داخل المكتب البيضاوي، معلقًا عليها بالقول عقدت "اجتماعا لطيفا" مع زوكربيرج.



وكانت اللجنة القانونية في الكونجرس الأمريكي قد طلبت تقديم وثائق وتسجيلات اتصالات رؤساء أكبر أربع شركات تكنولوجيا أمريكية جزء من تحقيقات لمكافحة الاحتكار، وقد تم إرسال طلب إلى فيسبوك وجوجل وأمازون.