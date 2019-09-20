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بين الناس

المرج الجديدة تعاني من انتشار أسراب التكاتك

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 08:04 ص
صدى البلد
كريم ناصر
أرسل نادر حسن أحد قرّاء "صدى البلد" الإخباري، شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار التكاتك الدائم أمام محطة مترو المرج الجديدة.

وأوضح أن منطقة محطة مترو المرج الجديدة تعانى من التراكم الدائم لسائقى التكاتك واتخاذهم المكان موقفا لهم ما ينشر نوعا من البلطجة بالحى ويعطل حركة المرور.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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