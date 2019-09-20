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رياضة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 08:01 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
ياسمين تيسير
يقدم لكم صدى البلد خدمة بث مباشر لـ مباراة الأهلي و الزمالك في السوبر المصري حيث من المتوقع ان تشهد المباراة أحداث مثيرة بين قطبي الكرة المصرية، ويستطيع زوارنا مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في السوبر المصري عبر الرابط المرفق في الخبر.

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية إلي ملعب برج العرب حيث يستضيف مباراة الأهلي و الزمالك في مباراة السوبر المصري

مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر

يسعى رينيه فايلر المدير الفني لفريق الاهلي لـ الفوز بالبطولة حتى تكون دفعه كبيرة له في بداية مشواره مع الفريق اما على الجانب الاخر فإن الصربي ميتشو يسعى لمصالحة الجماهير خاصة عقب الهزيمة أمام بطل السنغال في مباراة دور الـ 32 من دوري ابطال افريقيا

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

موعد مباراة السوبر المصري سيكون في السابعة مساء بدلا من الثامنة ، وستذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.

مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر

ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم تحكيم ألماني بقيادة فيلكس بريش، أحد حكام النخبة في أوروبا.

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