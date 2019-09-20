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رياضة

الفجيرة يسعى لـ رد الاعتبار أمام الوحدة في مباراة دوري الخليج العربي الإماراتي

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:00 ص
فريق الفجيرة
فريق الفجيرة
ياسمين تيسير
يواجه فريق الفجيرة أمام الوحدة فى منافسات الأسبوع الأول من بطولة دوري الخليج العربي الاماراتي في مباراة صعبة خاصة وأنها في بداية الموسم ويسعى كلا الفريقين لحصد الـ 3 نقاط.

وتعتبر هذه المباراة الثانية للفريقين معًا في أقل من شهر حيث التقيا في مسابقة الكأس وفاز الوحدة بنتيجة 3-1.

وتنطلق المباراة فى توقيت الساعة الرابعة والنصف مساء بالتوقيت فى مصر.

وصرح الجزائري مجيد بوقرة المدير الفني لفريق الفجيرة أن المباراة هي تحد من نوع خاص حيث أنه يسعى بقوة لحصد الـ 3 نقاط من أجل دفعة معنوية قوية في بداية الموسم .

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