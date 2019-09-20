اتحاد كلباء يسعى لمصالحة جماهيره من خلال العين في افتتاح مباريات دوري الخليج العربي الاماراتي

يواجه فريق العين الإماراتي نظيره اتحاد كلباء مساء اليوم على ملعب هزاع بن زايد في في استهلالية مشوار الفريقين، بدوري الخليج العربي لكرة القدم 2019-2020.



و أكد الكرواتي إيفان ليكو، المدير الفني لفريق نادي العين خلال المؤتمر الصحفي أن فريقه يسعى لتحقيق نتيجة جيدة خاصة وان المباراة في بداية الموسم مشددا ان لاعبي الفريق في حالة تركيز عالية من أجل الفوز بالمباراة.



وعلى الجانب الآخر حقق فريق اتحاد كلباء نتائج سيئة مع افتتاحية الموسم الكروي الحالي عقب الهزيمة أمام كل من النصر والظفرة، وذلك ضمن مسابقة كأس الخليج العربي.