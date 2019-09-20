ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اتحاد كلباء يسعى لمصالحة جماهيره من خلال العين في افتتاح مباريات دوري الخليج العربي الاماراتي

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 06:43 ص
فريق العين
فريق العين
ياسمين تيسير
يواجه فريق العين الإماراتي نظيره اتحاد كلباء مساء اليوم على ملعب هزاع بن زايد في في استهلالية مشوار الفريقين، بدوري الخليج العربي لكرة القدم 2019-2020.

و أكد الكرواتي إيفان ليكو، المدير الفني لفريق نادي العين خلال المؤتمر الصحفي أن فريقه يسعى لتحقيق نتيجة جيدة خاصة وان المباراة في بداية الموسم مشددا ان لاعبي الفريق في حالة تركيز عالية من أجل الفوز بالمباراة.

وعلى الجانب الآخر حقق فريق اتحاد كلباء نتائج سيئة مع افتتاحية الموسم الكروي الحالي عقب الهزيمة أمام كل من النصر والظفرة، وذلك ضمن مسابقة كأس الخليج العربي.

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. كواليس اختيار حسام البدري مدربا لمنتخب مصر.. ملامح الجهاز الفني الجديد.. و تعليق حسام حسن.. قرار مرتضى بشأن السوبر

خالد الغندور ينتقد اختيار عماد متعب مديرا لمنتخب مصر.. لهذا السبب.. فيديو

زوجة هاني رمزي تلفت الأنظار في الجونة السينمائي.. فيديو

معز مسعود.. من الدعوة لـ الله إلى المهرجانات الفنية

ياسمين صبري تتصدر تويتر ومغردون: قمر كالعادة بس الفستان وحش

اخبار الفن .. 100 صورة من الجونة السينمائى .. ظهور شيري عادل برفقة معز مسعود يثير الجدل

تعليق ناري من مرتضى منصور على إطلالة رانيا يوسف بـ مهرجان الجونة

صدمة قوية لـ الأهلي قبل لقاء الزمالك في السوبر المصري.. تفاصيل مثيرة

رسالة "استفزازية" من الأهلي قبل ساعات من انطلاق السوبر المصري

قرار صادم من مرتضى منصور حال إقامة السوبر الأفريقي في قطر

خالد الغندور ينتقد اختيار عماد متعب مديرا لمنتخب مصر.. لهذا السبب.. فيديو

المهم نفوز على اللي بيهدد بلدنا.. محسن صالح يوجه رسالة لـ جماهير الكرة المصرية

اخبار الرياضة.. كواليس اختيار حسام البدري مدربا لمنتخب مصر.. ملامح الجهاز الفني الجديد.. و تعليق حسام حسن.. قرار مرتضى بشأن السوبر

مقتل نجم الكرة الهولندية السابق بالرصاص في أمستردام

مصرون على الفوز بالسوبر.. مرتضى منصور: ستكون البطولة الرابعة للزمالك هذا الموسم

ايهاب جلال يكشف أسباب فشل مفاوضاته مع اتحاد الكرة لقيادة المنتخب

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

معلقو مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة

إيمى سمير غانم تظهر في مهرجان الجونة بإطلالة مشابهة لـ أنغام ..صور

بالدولار واليورو .. تكلفة باهظة لإطلالة أحلام الأخيرة .. صور