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رياضة

المهم نفوز على اللي بيهدد بلدنا.. محسن صالح يوجه رسالة لـ جماهير الكرة المصرية

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 06:38 ص
محسن صالح
محسن صالح
ياسمين تيسير
وجه محسن صالح مدرب المنتخب السابق رسالة لـ جماهير الكرة المصرية قبل ساعات من مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك على استاد برج العرب .

وكتب محسن صالح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :" عايز أقولهالك يا أهلي..أهلاوي أو زملكاوي فكلكم أصحابي وأهلي..المهم اننا اننا نفوز عاللي بيحاول يهدد بلدي وأهلي..!! "

ساعات قليلة تفصل عشاق الكرة المصرية على مباراة تعد هي الأهم لمشجعي الأهلي والزمالك، حيث ستقام مباراة قطبي الكرة المصرية لحسم لقب السوبر المصري اليوم الجمعة بالإسكندرية.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء وسط حضور جماهيري 10 آلاف مشجع.

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