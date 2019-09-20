المهم نفوز على اللي بيهدد بلدنا.. محسن صالح يوجه رسالة لـ جماهير الكرة المصرية

عايز أقولهالك يا أهلي..أهلاوي أو زملكاوي فكلكم أصحابي وأهلي..المهم اننا اننا نفوز عاللي بيحاول يهدد بلدي وأهلي..!! pic.twitter.com/l1tEcmeU8G — Mohsen Saleh (@MohsenSaleh) September 20, 2019

وجه محسن صالح مدرب المنتخب السابق رسالة لـ جماهير الكرة المصرية قبل ساعات من مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك على استاد برج العرب .وكتب محسن صالح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :" عايز أقولهالك يا أهلي..أهلاوي أو زملكاوي فكلكم أصحابي وأهلي..المهم اننا اننا نفوز عاللي بيحاول يهدد بلدي وأهلي..!! "ساعات قليلة تفصل عشاق الكرة المصرية على مباراة تعد هي الأهم لمشجعي الأهلي والزمالك، حيث ستقام مباراة قطبي الكرة المصرية لحسم لقب السوبر المصري اليوم الجمعة بالإسكندرية.ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء وسط حضور جماهيري 10 آلاف مشجع.