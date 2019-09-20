مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الجمعة 20 - 9 - 2019 عدد من المباريات الهامة و لعل من أبرزها مباراة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم التي ستقام على النحو التالي:
السوبر المصري :
فريق الأهلي X فريق الزمالك - 7:00 مساءا - أون سبورت
الدوري الإنجليزي الممتاز:
فريق ساوثهامتون X فريق بورنموث - 22:00 مساءا - beIN SPORTS
الدوري الألماني:
فريق شالكه X فريق ماينز - 21:30 مساءا - beIN SPORTS
الدوري الإسباني:
فريق أوساسونا X فريق ريال بيتيس- 22:00 مساءا - beIN SPORTS
الدوري الإيطالي:
فريق كالياري X فريق جنوى - 21:45 مساء - beIN SPORTS
الدوري الفرنسي:
فريق ستراسبورج X فريق نانت - 21:45 - beIN SPORTS
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان:
فريق النصر X فريق الحزم - 20:20 مساء - السعودية الرياضية
دوري الخليج العربي الاماراتي:
فريق الفجيرة X فريق الوحدة - 16:45 عصرا
فريق العين X فريق إتحاد كلباء- 16: عصرا
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم التي ستقام على النحو التالي:
السوبر المصري :
فريق الأهلي X فريق الزمالك - 7:00 مساءا - أون سبورت
الدوري الإنجليزي الممتاز:
فريق ساوثهامتون X فريق بورنموث - 22:00 مساءا - beIN SPORTS
الدوري الألماني:
فريق شالكه X فريق ماينز - 21:30 مساءا - beIN SPORTS
الدوري الإسباني:
فريق أوساسونا X فريق ريال بيتيس- 22:00 مساءا - beIN SPORTS
الدوري الإيطالي:
فريق كالياري X فريق جنوى - 21:45 مساء - beIN SPORTS
الدوري الفرنسي:
فريق ستراسبورج X فريق نانت - 21:45 - beIN SPORTS
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان:
فريق النصر X فريق الحزم - 20:20 مساء - السعودية الرياضية
دوري الخليج العربي الاماراتي:
فريق الفجيرة X فريق الوحدة - 16:45 عصرا
فريق العين X فريق إتحاد كلباء- 16: عصرا