مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الجمعة 20 - 9 - 2019 عدد من المباريات الهامة و لعل من أبرزها مباراة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك



ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم التي ستقام على النحو التالي:



السوبر المصري :



فريق الأهلي X فريق الزمالك - 7:00 مساءا - أون سبورت



الدوري الإنجليزي الممتاز:



فريق ساوثهامتون X فريق بورنموث - 22:00 مساءا - beIN SPORTS



الدوري الألماني:



فريق شالكه X فريق ماينز - 21:30 مساءا - beIN SPORTS



الدوري الإسباني:



فريق أوساسونا X فريق ريال بيتيس- 22:00 مساءا - beIN SPORTS



الدوري الإيطالي:



فريق كالياري X فريق جنوى - 21:45 مساء - beIN SPORTS



الدوري الفرنسي:



فريق ستراسبورج X فريق نانت - 21:45 - beIN SPORTS



دوري كأس الأمير محمد بن سلمان:



فريق النصر X فريق الحزم - 20:20 مساء - السعودية الرياضية





دوري الخليج العربي الاماراتي:



فريق الفجيرة X فريق الوحدة - 16:45 عصرا

فريق العين X فريق إتحاد كلباء- 16: عصرا



