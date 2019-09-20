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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:00 ص
الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
ياسمين تيسير
يشهد اليوم الجمعة 20 - 9 - 2019 عدد من المباريات الهامة و لعل من أبرزها مباراة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم التي ستقام على النحو التالي:

السوبر المصري :

فريق الأهلي X فريق الزمالك - 7:00 مساءا - أون سبورت

الدوري الإنجليزي الممتاز:

فريق ساوثهامتون X فريق بورنموث - 22:00 مساءا - beIN SPORTS

الدوري الألماني:

فريق شالكه X فريق ماينز - 21:30 مساءا - beIN SPORTS

الدوري الإسباني:

فريق أوساسونا X فريق ريال بيتيس- 22:00 مساءا - beIN SPORTS

الدوري الإيطالي:

فريق كالياري X فريق جنوى - 21:45 مساء - beIN SPORTS

الدوري الفرنسي:

فريق ستراسبورج X فريق نانت - 21:45 - beIN SPORTS

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان:

فريق النصر X فريق الحزم - 20:20 مساء - السعودية الرياضية


دوري الخليج العربي الاماراتي:

فريق الفجيرة X فريق الوحدة - 16:45 عصرا
فريق العين X فريق إتحاد كلباء- 16: عصرا

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