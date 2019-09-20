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رياضة

ركلات ترجيح وأشواط إضافية..السوبر المصري شهد مفاجآت عديدة منذ انطلاقه في 2001

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:18 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
ياسمين تيسير
ينتظر عشاق الكرة المصرية مباراة السوبر المصري والتي ستقام في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة بين الأهلي والزمالك على استاد برج العرب .

ويعتبر السوبر المحلي أحدث بطولات الاتحاد المصري لكرة القدم والتي انطلقت في مطلع الألفية الجديدة وتحديدا في عام 2001 وتجمع بين بطل الدوري وبطل الكأس في مستهل الموسم الجديد.

وشهدت مباريات كأس السوبر العديد من المفاجآت خلال تاريخها حيث انتهت بعض المباريات في الاشواط الاضافية وأخرى بركلات الترجيح

خلال مباراة السوبر موسم 2001 فاز الزمالك أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف خلال الاشواط الاضافية كما توج الزمالك ايضا موسم 2002 أمام المقاولون العرب بهدف نظيف.

وتوج الأهلي أمام إنبي بهدف نظيف موسم 2005 خلال الاشواط الاضافية

بينما توج الزمالك موسم 2016 بالبطولة عقب الفوز أمام الأهلي 3-1 بركلات الترجيح كما توج الأهلي أمام الزمالك 3-1 موسم 2003 .

وتوج الأهلي أمام الإسماعيلي 4-2 موسم 2007 بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1 كما توج موسم 2014 أمام الزمالك 5-4.

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