ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شمال سيناء تستعد لبدء الدراسة في 560 مدرسة و18 أتوبيسا لنقل المعلمين

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:27 ص
صدى البلد
احمد صالح
أعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن الدراسة ستبدأ فى مواعيدها المقررة فى المدارس التي تعمل بنظام الفترتين السبت، ثم باقي المدارس على مستوى المحافظة يوم الأحد ، بإجمالي 560 مدرسة في مختلف المراحل. 

وأكد المحافظ أنه تم فتح 4 فصول بالمدارس التجريبية لاستيعاب التلاميذ الجدد، من قوائم الانتظار، وبعد أسبوع أو عشرة أيام من بداية العام الدراسي الجديد سيتم النظر في استيعاب طلاب أقل من خمس سنوات بقليل في بعض المدارس التجريبية. 

وأكد على أنه تم وضع خطط للمتابعة الميدانية للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية بجميع المدارس، وتفعيل مشاركة مجلس الآباء والأبناء والمعلمين مع إدارات المدارس المختلفة لوضع الحلول للمشكلات التي قد تطرأ خلال العام الدراسي.

كما سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين من المدرسين القائمين بالتدريس خارج المدارس في إطار مبادرة "محافظة بلا دروس خصوصية".

ووجه شوشة ، بضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بمجموعات التقوية داخل المدارس ، ووجه كذلك بالانتهاء من تطهير خزانات المياه فى المدارس ، وترشيد استهلاك الطاقة فى المدارس واستخدام وسائل الأمان والحماية المدنية والحفاظ على الطلاب وعدم إغلاق السلالم ومخارج الطوارئ فى المدارس ، وتفعيل دور الزائرة الصحية من خلال المرور اليومى على الفصول ومتابعة الحالة الصحية للطلاب.

كما شدد المحافظ على انتظام العمل خلال اليوم الدراسى والالتزام بتوقيتات الحضور والانصراف والالتزام بطابور الصباح والاهتمام بالإذاعة المدرسية .. مع احتوائها على المعلومات الثقافية والدينية والتاريخية التى تناسب الطلاب، وضرورة الالتزام بتحية العلم يوميا خلال طابور الصباح .. مع الاهتمام بالأنشطة المدرسية. 

وأكد المحافظ أنه تم توفير ١٨ أتوبيسا لنقل المعلمين من مدينة العريش إلي مدارس الشيخ زويد والحسنة ونخل إلى جانب توفير أتوبيسات لتوصيل المدرسين للوصول إلي داخل أحياء مدينة العريش.

وأكد حسين سلامة عرادة، وكيل مدير عام مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسى الجديد، وأصبحت جميع المدارس جاهزة تماما لاستقبال الطلاب في مختلف المراحل والإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وقال إنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة وتوفير الكتب، وجار توزيعها على المدارس عن طريق الإدارات التعليمية ومخازن المديرية، إلى جانب إعداد الجداول، وتوفير المدرسين في مختلف التخصصات، منوها بأنه تم افتتاح مدرستين جديدتين وهما مدرسة الشهيد عمرو أبوهندية الرسمية التجريبية للغات، ومدرسة الزهور الخاصة فى العريش.

وأضاف: أن الدراسة تبدأ غدا السبت في المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، وعددها أكثر من 60 مدرسة بها 10 آلاف و250 طالبا وطالبة، ثم يوم الأحد في بقية المدارس على مستوى المحافظة، والتي يتجاوز عددها 500 مدرسة بها 85 ألفا و87 طالبا وطالبة.
شمال سيناء تستعد لبدء الدراسة في 560 مدرسة و18 أتوبيسا لنقل المعلمين
شمال سيناء تستعد لبدء الدراسة في 560 مدرسة و18 أتوبيسا لنقل المعلمين
شمال سيناء تستعد لبدء الدراسة في 560 مدرسة و18 أتوبيسا لنقل المعلمين
شمال سيناء تستعد لبدء الدراسة في 560 مدرسة و18 أتوبيسا لنقل المعلمين
شمال سيناء تستعد لبدء الدراسة في 560 مدرسة و18 أتوبيسا لنقل المعلمين

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ شمال سيناء: إجراءات لحماية الأهداف الحيوية من السيول

محافظ شمال سيناء يطالب بتوافر الاشتراطات الصحية للوجبات المدرسية

استعدادا للعام الدراسي الجديد.. محافظ شمال سيناء يؤكد أهمية توافر الاشتراطات الصحية للوجبات المدرسية

شمال سيناء تستعد للعام الدراسي الجديد.. وصول الدفعة الأولى من الأجهزة والمعدات المقدمة من مكتب اليونسيف.. وشوشة يعلن خلو المحافظة من الدروس الخصوصية

محافظ شمال سيناء: لا عشوائيات لدينا.. والمحافظة خالية من المناطق غير الآمنة

ترشيحاتنا

بعد فوزه على نتنياهو.. جانتس يتشاور مع أحزاب اليسار والوسط

إيمى سمير غانم تظهر في مهرجان الجونة بإطلالة مشابهة لـ أنغام ..صور

من يفوز بمواجهة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك ؟.. مدرب تشاد يجيب .. فيديو

100 صورة تجسد أجواء مهرجان الجونة السينمائي

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 20-9-2019..فيديو

حكاية نصب.. أشجان مستريحة الجيزة ومحمود تاجر الأدوية الوهمية

تعليق ناري من مرتضى منصور على إطلالة رانيا يوسف بـ مهرجان الجونة

ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز

مع انخفاض الرطوبة ونشاط للرياح .. الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع

رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة

اخبار الرياضة..ايهاب جلال يكشف أسباب فشل مفاوضاته مع اتحاد الكرة ..صدمة قوية لـ الأهلي قبل لقاء الزمالك.. قرار صادم من مرتضى منصور

14 رجلا.. تعرف على أزواج الفنانة الراحلة تحية كاريوكا

اخبار الفن .. 100 صورة تجسد أجواء مهرجان الجونة السينمائي .. رايا أبي راشد تخطف الأضواء بإطلالة عروس البحر .. ياسمين صبري تتصدر تويتر

رسالة "استفزازية" من الأهلي قبل ساعات من انطلاق السوبر المصري

بفستان قصير غادة عادل ترقص مع إنجي علي بعد حفل افتتاح مهرجان الجونة.. فيديو

قرار صادم من مرتضى منصور حال إقامة السوبر الأفريقي في قطر

بـ قميص بدلة رجالي .. دوللي شاهين تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

قصير جدا .. إيمي سالم بإطلالة مثيرة في مهرجان الجونة السينمائى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجلاء بدر بإطلالة أنيقة.. والجمهور: تسريحة شعرك مش واو

قصير جدا .. إيمي سالم بإطلالة مثيرة في مهرجان الجونة السينمائى

بالبيچامة.. هيدي كرم تتألق بإطلالة بسيطة في المنزل