شمال سيناء تستعد لبدء الدراسة في 560 مدرسة و18 أتوبيسا لنقل المعلمين

أعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن الدراسة ستبدأ فى مواعيدها المقررة فى المدارس التي تعمل بنظام الفترتين السبت، ثم باقي المدارس على مستوى المحافظة يوم الأحد ، بإجمالي 560 مدرسة في مختلف المراحل.





وأكد المحافظ أنه تم فتح 4 فصول بالمدارس التجريبية لاستيعاب التلاميذ الجدد، من قوائم الانتظار، وبعد أسبوع أو عشرة أيام من بداية العام الدراسي الجديد سيتم النظر في استيعاب طلاب أقل من خمس سنوات بقليل في بعض المدارس التجريبية.





وأكد على أنه تم وضع خطط للمتابعة الميدانية للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية بجميع المدارس، وتفعيل مشاركة مجلس الآباء والأبناء والمعلمين مع إدارات المدارس المختلفة لوضع الحلول للمشكلات التي قد تطرأ خلال العام الدراسي.





كما سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين من المدرسين القائمين بالتدريس خارج المدارس في إطار مبادرة "محافظة بلا دروس خصوصية".





ووجه شوشة ، بضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بمجموعات التقوية داخل المدارس ، ووجه كذلك بالانتهاء من تطهير خزانات المياه فى المدارس ، وترشيد استهلاك الطاقة فى المدارس واستخدام وسائل الأمان والحماية المدنية والحفاظ على الطلاب وعدم إغلاق السلالم ومخارج الطوارئ فى المدارس ، وتفعيل دور الزائرة الصحية من خلال المرور اليومى على الفصول ومتابعة الحالة الصحية للطلاب.





كما شدد المحافظ على انتظام العمل خلال اليوم الدراسى والالتزام بتوقيتات الحضور والانصراف والالتزام بطابور الصباح والاهتمام بالإذاعة المدرسية .. مع احتوائها على المعلومات الثقافية والدينية والتاريخية التى تناسب الطلاب، وضرورة الالتزام بتحية العلم يوميا خلال طابور الصباح .. مع الاهتمام بالأنشطة المدرسية.





وأكد المحافظ أنه تم توفير ١٨ أتوبيسا لنقل المعلمين من مدينة العريش إلي مدارس الشيخ زويد والحسنة ونخل إلى جانب توفير أتوبيسات لتوصيل المدرسين للوصول إلي داخل أحياء مدينة العريش.





وأكد حسين سلامة عرادة، وكيل مدير عام مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسى الجديد، وأصبحت جميع المدارس جاهزة تماما لاستقبال الطلاب في مختلف المراحل والإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.





وقال إنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة وتوفير الكتب، وجار توزيعها على المدارس عن طريق الإدارات التعليمية ومخازن المديرية، إلى جانب إعداد الجداول، وتوفير المدرسين في مختلف التخصصات، منوها بأنه تم افتتاح مدرستين جديدتين وهما مدرسة الشهيد عمرو أبوهندية الرسمية التجريبية للغات، ومدرسة الزهور الخاصة فى العريش.



