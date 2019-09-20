العمل من المنزل يجعل المرء أكثر تركيزا

كشف استطلاع حديث للرأي في ألمانيا أن العمل في المنزل يجعل المرء أكثر تركيزا من العمل في مكتبه.



وأظهر الاستطلاع، الذي نشرته صحيفة "بيلد" أن نحو 75 فى المئة من عينة الاستطلاع يجدون أن تركيزهم يزيد عند ممارسة عملهم من المنزل.



وأوضح الاستطلاع أن نحو ثلث الألمان كثيرا ما يضطرون للعمل ليلا وفي عطلة نهاية الأسبوع عندما يعملون من المنزل.

وفى الوقت نفسه، ذكر واحد من بين كل تسعة ألمان أن الشؤون الخاصة كثيرا ما تشتت تركيزهم عن العمل في المنزل.

