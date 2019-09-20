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مرأة

بـ قميص بدلة رجالي .. دوللي شاهين تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 09:21 ص
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة دوللي شاهين على صفحتها الشخصية بموقع التواصل وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها جديدة مثيرة للجدل.


وظهرت دوللي وهي ترتدي قميص بدلة رجالي بدون حذاء كالعادة حافية القدمين، والتقطت الصورة بطريقة عفوية دون النظر إلى الكاميرا .

وأثارت دوللي شاهين الجدل الفترة الأخيرة بسبب إطلالاتها الجريئة والمثيرة على السوشيال ميديا ، وكتبت دوللي علي الصورة " لا تسألني لماذا أحب قميص الرجل" .

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