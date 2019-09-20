ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الإعلان النهائي لـ صفقة القرن.. جرينبلات يزور إسرائيل لهذا السبب

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:06 ص
الإعلان النهائي لـ
الإعلان النهائي لـ صفقة القرن .. جرينبلات يزورإسرائيل
سمر صالح
كشف موقع "i24NEWS" الإسرائيلي النقاب عن أسباب الزيارة المفاجئة للمبعوث الأمريكي جيسون جرينبلات لـ إسرائيل، والتي جاءت بهدف الإعلان النهائي لخطة التسوية الأمريكية والمعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن".

ووصل المبعوث الأمريكي المستقيل جيسون جرينبلات إلى إسرائيل من أجل بحث خطة السلام "صفقة القرن".

وتأتي زيارة جرينبلات المفاجئة على خلفية الانتخابات التشريعية في إسرائيل وآثارها على صفقة القرن التي سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأوضح الموقع أن الهدف من وصول جرينبلات هو التحقق مما إذا كان الوقت قد حان لإعلان صفقة القرن، وما هو الوقت المناسب لنشرها، سواء أثناء مفاوضات الائتلاف أو فور تشكيل الحكومة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليست غامضة.. معلومات أمريكية جديدة عن مصير صفقة القرن

إعلان صفقة القرن .. تعرف على الموعد

حزن إسرائيلي على استقالة أحد مهندسي صفقة القرن

مفاجأة عن صفقة القرن ..هل تؤخر استقالة جرينبلات إعلان الخطة الأمريكية؟

مفاجأة بـ صفقة القرن.. صحف إسرائيل تكشف هوية مبعوث ترامب القادم للشرق الأوسط

بسبب صفقة القرن.. مبعوث ترامب للشرق الأوسط يتراجع عن استقالته

ترشيحاتنا

بفستان قصير غادة عادل ترقص مع إنجي علي بعد حفل افتتاح مهرجان الجونة.. فيديو

كرانيش ومنفوش... نجمات فقدن البساطة فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى

100 صورة تجسد أجواء مهرجان الجونة السينمائي

اخبار الفن .. 100 صورة تجسد أجواء مهرجان الجونة السينمائي .. رايا أبي راشد تخطف الأضواء بإطلالة عروس البحر .. ياسمين صبري تتصدر تويتر

خسارة جديدة.. الدولار يتراجع أمام الجنيه الأسبوع الماضي

الطب الشرعي يوقع الكشف الطبي على طفلة اغتصبها والدها وشقيقاه بكرداسة

تعليق ناري من مرتضى منصور على إطلالة رانيا يوسف بـ مهرجان الجونة

ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز

رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة

اخبار الرياضة..ايهاب جلال يكشف أسباب فشل مفاوضاته مع اتحاد الكرة ..صدمة قوية لـ الأهلي قبل لقاء الزمالك.. قرار صادم من مرتضى منصور

بفستان جريء.. ناهد السباعي تخطف الأنظار فى حفل افتتاح مهرجان الجونة

اخبار الفن .. 100 صورة تجسد أجواء مهرجان الجونة السينمائي .. رايا أبي راشد تخطف الأضواء بإطلالة عروس البحر .. ياسمين صبري تتصدر تويتر

رسالة "استفزازية" من الأهلي قبل ساعات من انطلاق السوبر المصري

بـ قميص بدلة رجالي .. دوللي شاهين تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

بفستان قصير غادة عادل ترقص مع إنجي علي بعد حفل افتتاح مهرجان الجونة.. فيديو

قرار صادم من مرتضى منصور حال إقامة السوبر الأفريقي في قطر

سكاى نيوز : وقوع جرحى في إطلاق نار بأحد شوارع واشنطن

تعرف على سبب عدم تواجد نبيل الحلفاوي في مهرجان الجونة السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قميص بدلة رجالي .. دوللي شاهين تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز

رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة