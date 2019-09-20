الإعلان النهائي لـ صفقة القرن.. جرينبلات يزور إسرائيل لهذا السبب

كشف موقع "i24NEWS" الإسرائيلي النقاب عن أسباب الزيارة المفاجئة للمبعوث الأمريكي جيسون جرينبلات لـ إسرائيل، والتي جاءت بهدف الإعلان النهائي لخطة التسوية الأمريكية والمعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن".



ووصل المبعوث الأمريكي المستقيل جيسون جرينبلات إلى إسرائيل من أجل بحث خطة السلام "صفقة القرن".



وتأتي زيارة جرينبلات المفاجئة على خلفية الانتخابات التشريعية في إسرائيل وآثارها على صفقة القرن التي سيتم الإعلان عنها قريبا.



وأوضح الموقع أن الهدف من وصول جرينبلات هو التحقق مما إذا كان الوقت قد حان لإعلان صفقة القرن، وما هو الوقت المناسب لنشرها، سواء أثناء مفاوضات الائتلاف أو فور تشكيل الحكومة.