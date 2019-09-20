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أخبار العالم

بعد غد .. بدء رحلة مراقبة روسية فوق أمريكا في إطار السموات المفتوحة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:03 ص
رحلة مراقبة روسية
رحلة مراقبة روسية فوق أمريكا
أ ش أ
ذكرت صحيفة (النجم الأحمر)، الناطقة بلسان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن بعثة من المفتشين الروس ستبدأ رحلة مراقبة فوق الأراضي الأمريكية بعد غد الأحد وتستمر حتى 30 سبتمبر الجاري، وذلك بموجب اتفاقية السموات المفتوحة.

وأشارت الصحيفة الروسية إلى أن البعثة الروسية ستستخدم في عملية المراقبة طائرة روسية من طراز (تو 154 ام ال كي-1) .. موضحة أن مدى رحلة المراقبة فوق الأراضي الأمريكية سيبلغ 5130 كيلومترا.

يذكر أن اتفاقية السموات المفتوحة، أقرتها 28 دولة عام 1992 في العاصمة الفنلندية هلسنكي، وبدأ العمل بها فعليا أول يناير 2002 ، وارتفع عدد الدول الموقعة على الاتفاقية إلى 34 دولة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين الدول الموقعة على الاتفاقية لتتمكن أية دولة من الدول الأعضاء من جمع المعلومات عن القوات المسلحة للدولة الأخرى.

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