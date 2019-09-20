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أخبار العالم

"الجوية الروسية" تعترض طائرات قرب الحدود 21 مرة خلال أسبوع

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 09:49 ص
الجوية الروسية
الجوية الروسية
أ ش أ
ذكرت صحيفة (النجم الأحمر) الناطقة باسم وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلات القوات الجوية الفضائية الروسية اعترضت طائرات قرب الحدود الروسية 21 مرة خلال الأسبوع الماضي.

وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة أن القوات الروسية لن تسمح بخرق المجال الجوي للبلاد .. مشيرة إلى أن الطائرات ، التي تم اعتراضها ، هي طائرات استطلاع .. موضحة أن الطائرات الروسية ترافق طائرات أجنبية بالقرب من الحدود الروسية بشكل مستمر.

يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية أكدت أكثر من مرة أن جميع الرحلات الجوية لطائرات وزارة الدفاع الروسية تنفذ وستنفذ بما يتفق تماما مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي الدولي فوق المياه المحايدة دون انتهاك حدود الدول الأخرى وتعمل على عدم السماح بخرق المجال الجوي لروسيا.

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