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أخبار العالم

ترامب يجتمع مع مؤسس فيسبوك في البيت الأبيض

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:00 ص
ترامب ومؤسس فيسبوك
ترامب ومؤسس فيسبوك
أ ش أ
ذكرت شركة (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي أن رئيسها التنفيذي مارك زوكربرج التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض وكان اللقاء "جيدا وبناء".

وأضافت الشركة - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الجمعة/ - أن رئيسها التنفيذي يتواجد في واشنطن العاصمة حيث يلتقي صانعي القرار السياسي للاستماع إلى مخاوفهم والتحدث بشأن مستقبل تنظيم الإنترنت.

من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي ترامب - في تغريدة على موقع (تويتر) - الاجتماع مع زوكربرج بـ"اللطيف"، ونشر ترامب صورة له وهو يصافح زوكربرج في المكتب البيضاوي.

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