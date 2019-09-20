ترامب يجتمع مع مؤسس فيسبوك في البيت الأبيض

ذكرت شركة (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي أن رئيسها التنفيذي مارك زوكربرج التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض وكان اللقاء "جيدا وبناء".



وأضافت الشركة - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الجمعة/ - أن رئيسها التنفيذي يتواجد في واشنطن العاصمة حيث يلتقي صانعي القرار السياسي للاستماع إلى مخاوفهم والتحدث بشأن مستقبل تنظيم الإنترنت.



من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي ترامب - في تغريدة على موقع (تويتر) - الاجتماع مع زوكربرج بـ"اللطيف"، ونشر ترامب صورة له وهو يصافح زوكربرج في المكتب البيضاوي.