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رياضة

ملخص وأهداف مباراة بشكتاش النني وبراتيسلافا السلوفاكي .. فيديو

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:03 ص
محمد النني لاعب بشكتاش
محمد النني لاعب بشكتاش التركي
محمد السعيد
سقط فريق بشكتاش التركي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد النني، أمام مضيفه فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي،
أمس، الخميس، بأربعة أهداف مقابل اثنين، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الحادية عشرة، من الدوري الأوروبي.

وشهدت المباراة مشاركة محمد النني كأساسي للمرة الثانية على التوالي، منذ انضمامه للفريق التركي، في الصيف الماضيي، قادما من آرسنال الإنجليزي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

تقدم اندراس سبورار لفريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، في الدقيقة 14 من زمن اللقاء، مستغلا خطأ فادحا من لوكاس كاريوس حارس بشكتاش، لكن أدم لياييتش سجل هدف التعادل للفريق التركي من علامة جزاء.

وعاد بوزهيكوف بهدف التقدم من جديد لصالح فريق سلوفان براتيسلافا، ومع منتصف الشوط الثاني سجل اندراس سبورار ثانى أهداف الفريق السلوفاكى.

وفى الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء، نجح الفريق السلوفاكى فى تسجيل هدفين متتاليين فى الدقيقتين 91 و 94 من زمن المباراة.

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