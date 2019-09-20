أول عارضة أزياء مصابة بالبهاق تتعرض لانتقاد حاد لهذا السبب

تعرضت عارضة الأزياء الكندية ويني هارلو لانتقادات حادة بعد ظهورها بإحدى السيارات وهي نائمة برفقة حبيبها، بالتزامن مع عزمها على السفر في درجة اقتصادية حيث نعتها الجمهور بالبخل، وعدم تقدير مكانتها الاجتماعية.



وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن عارضة الأزياء الكندية قد اضطرت لاتخاذ هذا القرار بعد إلغاء رحلتها المقررة فاستبدلت مقعدها بالدرجة الاقتصادية للحاق بموعدها في الساعة السادسة.



ولجأت أول عارضة الأزياء المصابة بالبهاق، إلى موقع انستجرام لتخبر متابعيها أنها مجبرة على التخلي عن مقعدها في درجة رجال الأعمال على الطائرة.



وأخبرت نجمة "توب توب مودل" الأمريكية السابقة متابعيها بأنها لم تنم منذ أربعة أيام بسبب استعدادها لشهر الموضة، بعدما انتقدوها على الصورة التي نشرتها وهي نائمة على مقعدين في سيارة.