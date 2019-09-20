ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بمشاركة سلاح الجو الإسرائيلي .. انتهاء التدريبات الجوية الدولية Cobra Warrior

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 09:38 ص
انتهاء التدريبات
انتهاء التدريبات الجوية الدولية Cobra Warrior
سمر صالح
أفادت القناة 12 العبرية، صباح اليوم الجمعة، بانتهاء التدريبات الجوية الدولية، Cobra Warrior التي جرت في بريطانيا، والتي شاركت فيها 50 طائرة من سلاح الجو الإسرائيلي.

وذكرت القناة العبرية، أن سلاح الجو الإسرائيلي، شارك لأول مرة في تاريخه بهذه التدريبات، التي تجرى سنويا في بريطانيا.

وبحسب القناة الثانية، بدأت هذه التدريبات، قبل 10 أيام، بمشاركة كل من سلاح الجو البريطاني، والإسرائيلي، والأمريكي، والألماني، والإيطالي.

وأضافت القناة، أن الطائرات تدربت على عدة سيناريوهات خلال هذه التدريبات، منها هجمات جو أرض، وجو جو، وقتال تحت النار، والتزود بالوقود بالجو.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن التدريبات تهدف الى الحفاظ على جهوزية وكافة القوات الجوية، وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين إسرائيل والدول المشاركة بالتدريب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات عسكرية على حدود غزة

سلاح الجو الإسرائيلي يعلن ضرب أهداف إيرانية بالعراق

القائد الجديد لقاعدة سلاح الجو الإسرائيلي يستلم مهامه

ترشيحاتنا

الرئيس يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العرابي .. يتصدر نشرة صباح البلد

تركت الحنفية مفتوحة .. دكتورة بالأزهر تسببت في غرق الكلية بالمياه

رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة

الإفتاء: 7 أمور تساعدك في التخلص من العادة السرية.. فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 20-9-2019..فيديو

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها

تعليق ناري من مرتضى منصور على إطلالة رانيا يوسف بـ مهرجان الجونة

ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز

رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة

اخبار الرياضة..ايهاب جلال يكشف أسباب فشل مفاوضاته مع اتحاد الكرة ..صدمة قوية لـ الأهلي قبل لقاء الزمالك.. قرار صادم من مرتضى منصور

بفستان جريء.. ناهد السباعي تخطف الأنظار فى حفل افتتاح مهرجان الجونة

اخبار الفن .. 100 صورة تجسد أجواء مهرجان الجونة السينمائي .. رايا أبي راشد تخطف الأضواء بإطلالة عروس البحر .. ياسمين صبري تتصدر تويتر

رسالة "استفزازية" من الأهلي قبل ساعات من انطلاق السوبر المصري

بـ قميص بدلة رجالي .. دوللي شاهين تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

بفستان قصير غادة عادل ترقص مع إنجي علي بعد حفل افتتاح مهرجان الجونة.. فيديو

قرار صادم من مرتضى منصور حال إقامة السوبر الأفريقي في قطر

سكاى نيوز : وقوع جرحى في إطلاق نار بأحد شوارع واشنطن

تعرف على سبب عدم تواجد نبيل الحلفاوي في مهرجان الجونة السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قميص بدلة رجالي .. دوللي شاهين تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز

رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة