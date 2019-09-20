بمشاركة سلاح الجو الإسرائيلي .. انتهاء التدريبات الجوية الدولية Cobra Warrior

أفادت القناة 12 العبرية، صباح اليوم الجمعة، بانتهاء التدريبات الجوية الدولية، Cobra Warrior التي جرت في بريطانيا، والتي شاركت فيها 50 طائرة من سلاح الجو الإسرائيلي.



وذكرت القناة العبرية، أن سلاح الجو الإسرائيلي، شارك لأول مرة في تاريخه بهذه التدريبات، التي تجرى سنويا في بريطانيا.



وبحسب القناة الثانية، بدأت هذه التدريبات، قبل 10 أيام، بمشاركة كل من سلاح الجو البريطاني، والإسرائيلي، والأمريكي، والألماني، والإيطالي.



وأضافت القناة، أن الطائرات تدربت على عدة سيناريوهات خلال هذه التدريبات، منها هجمات جو أرض، وجو جو، وقتال تحت النار، والتزود بالوقود بالجو.



وأشارت القناة العبرية، إلى أن التدريبات تهدف الى الحفاظ على جهوزية وكافة القوات الجوية، وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين إسرائيل والدول المشاركة بالتدريب.