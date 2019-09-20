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محمد الخياط: مجموعة كبيرة من المشروعات الخاصة بالطاقة تمت فى مصر

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:21 ص
الدكتور محمد الخياط،
الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة
البهى عمرو
قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن هناك نوعين فى مجال الاستثمار فى الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن النوع الأول عبارة عن اتفاقية كانت بين الحكومة المصرية وبعض الدول الأخرى.

وأضاف محمد الخياط، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة، "صدى البلد" تقديم الإعلامية، رشا مجدي، أن هذه الدول خصصت قروض لإنشاء مشروعات للطاقة المتجددة، وأكد أنه تم إنشاء مجمع الزعفران لطاقة الرياح، في العين السخنة بإجمالى حوالى 550، ميجاوات وهناك حوالى 700 تربين.

أوضح محمد الخياط، أن هناك مجمع جبل الزيت، لطاقة الرياح الموجود على ساحل البحر الأحمر، الذي افتتح في يوليو 2018 بحضور الرئيس السيسي.

وأشار محمد الخياط، إلى أن هناك مجموعة كبيرة من المشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الريح، سواء فى أسوان وفى الغردقة فهناك تنوع كبير فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بمصر.

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