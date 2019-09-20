محمد الخياط يكشف القيمة الإجمالية لإنتاج الطاقة فى مصر

قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن القيمة الإجمالية لإنتاج الطاقة فى مصر سواء الطاقة المائية، والرياح والشمسية تصل لـ 6500، ميجاوات.



وأضاف محمد الخياط، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة، " صدي البلد" تقديم الإعلامية، رشا مجدي، أن الدولة فى الفترة المقبلة تستهدف رفع هذه القدرة لـ 10 آلاف أو 11 ألفا.



وأوضح محمد الخياط، أن أكثر من ثلثي المشروعات، فى الفترة المقبلة سيتم تنفيذها.



وأشار محمد الخياط، إلى أن الدولة تسعى من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة، جذب الاستثمار الأجنبي، موضحا أن القطاع الخاص بمجال الطاقة يقوم بتنفيذ بعض المشروعات.