ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد الخياط يكشف القيمة الإجمالية لإنتاج الطاقة فى مصر

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:14 ص
الدكتور محمد الخياط،
الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة
البهى عمرو
قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن القيمة الإجمالية لإنتاج الطاقة فى مصر سواء الطاقة المائية، والرياح والشمسية تصل لـ 6500، ميجاوات.

وأضاف محمد الخياط، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة، " صدي البلد" تقديم الإعلامية، رشا مجدي، أن الدولة فى الفترة المقبلة تستهدف رفع هذه القدرة لـ 10 آلاف أو 11 ألفا.

وأوضح محمد الخياط، أن أكثر من ثلثي المشروعات، فى الفترة المقبلة سيتم تنفيذها.

وأشار محمد الخياط، إلى أن الدولة تسعى من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة، جذب الاستثمار الأجنبي، موضحا أن القطاع الخاص بمجال الطاقة يقوم بتنفيذ بعض المشروعات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الطاقة المتجددة توقع عقد الخدمات الاستشارية لمشروع محطة جديدة بالزعفرانة

ترشيحاتنا

بالدولار واليورو .. تكلفة باهظة لإطلالة أحلام الأخيرة .. صور

من يفوز بمواجهة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك ؟.. مدرب تشاد يجيب .. فيديو

قمر الجونة.. رايا أبي راشد تخطف الأضواء بإطلالة عروس البحر في المهرجان

الإعلان النهائي لـ صفقة القرن.. جرينبلات يزور إسرائيل لهذا السبب

سيلفي لمحمد بن سلمان يثير عاصفة على السوشيال ميديا

100 صورة تجسد أجواء مهرجان الجونة السينمائي

تعليق ناري من مرتضى منصور على إطلالة رانيا يوسف بـ مهرجان الجونة

ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز

رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة

اخبار الرياضة..ايهاب جلال يكشف أسباب فشل مفاوضاته مع اتحاد الكرة ..صدمة قوية لـ الأهلي قبل لقاء الزمالك.. قرار صادم من مرتضى منصور

14 رجلا.. تعرف على أزواج الفنانة الراحلة تحية كاريوكا

بفستان جريء.. ناهد السباعي تخطف الأنظار فى حفل افتتاح مهرجان الجونة

اخبار الفن .. 100 صورة تجسد أجواء مهرجان الجونة السينمائي .. رايا أبي راشد تخطف الأضواء بإطلالة عروس البحر .. ياسمين صبري تتصدر تويتر

رسالة "استفزازية" من الأهلي قبل ساعات من انطلاق السوبر المصري

بفستان قصير غادة عادل ترقص مع إنجي علي بعد حفل افتتاح مهرجان الجونة.. فيديو

بـ قميص بدلة رجالي .. دوللي شاهين تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

قرار صادم من مرتضى منصور حال إقامة السوبر الأفريقي في قطر

سكاى نيوز : وقوع جرحى في إطلاق نار بأحد شوارع واشنطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيچامة.. هيدي كرم تتألق بإطلالة بسيطة في المنزل

بـ قميص بدلة رجالي .. دوللي شاهين تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز