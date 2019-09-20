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أخبار العالم

اتهام أمريكي بالتجسس لصالح حزب الله

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:12 ص
اتهام أمريكي بالتجسس
اتهام أمريكي بالتجسس لصالح حزب الله
سمر صالح
كشف موقع "والاه" العبري، صباح اليوم الجمعة، أن المحكمة الأمريكية، قدمت لائحة اتهام ضد مواطن أمريكي، بزعم التجسس لصالح حزب الله ومساعدة الحزب في محاولة قتل إسرائيلي في أمريكا.

وقال الموقع العبري، إن محكمة ولاية نيوجرسي، قدمت الليلة لائحة اتهام ضد المواطن الأمريكي، من أصول لبنانية، صائب القيسي، 42 عاما.

وأضاف الموقع، أن تحقيقات جهاز الـ FBI أظهرت أن القيسي خطط لقتل أمريكيين، وعمل على نقل معلومات من أمريكا الى حزب الله.

ووفقا للموقع، كشفت تحقيقات الـ FBI، أن القيسي، تجند لحزب الله في لبنان بالعام 1996، وتدرب هناك على استخدام كافة أنواع الأسلحة.

ولفت الموقع الى أن القيسي من أصول لبنانية، وهاجر الى أمريكا بالعام 2000، وحصل على الجنسية الأمريكية بالعام 2008.

وأشار الموقع، الى أن القيسي، نقل معلومات أمنية، وصورا لمراكز حيوية في أمريكا، مثل مبنى البورصة، ومبنى البيت الأبيض، الى حزب الله في لبنان.

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