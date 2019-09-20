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من يفوز بمواجهة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك ؟.. مدرب تشاد يجيب .. فيديو

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:40 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكد شريف الخشاب المدير الفنى السابق لمنتخب تشاد أن لقاء الأهلي والزمالك في كافة البطولات له وضع خاص، لافتا إلى أن المستويات الفنية للفريقين قبل لقاء القمة ليست معيارا للحكم أو التنبؤ بالفريق الفائز ببطولة السوبر.

وأضاف المدير الفنى السابق لمنتخب تشاد خلال وجوده ضيفا ببرنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc أن لاعبي الزمالك لم يدخلوا لقاء أفريقيا الأخير بصورة جادة للاستعداد بشكل قوي لمباراة السوبر أمام النادي الأهلي.

وتابع المدير الفنى السابق لمنتخب تشاد أن النادي الأهلي يلعب مباراة الزمالك على أنها بطولة خاصة، مؤكدا على أن النادي الأهلي لم يشرك عدد من لاعبي القوام الأساسي خلال مباراة أفريقيا الأخيرة لتجهيزهم للقاء الزمالك في السوبر.

وأشار المدير الفنى السابق لمنتخب تشاد أنه من الصعب تقييم أى مدرب إلا قبل أداء 10 أو 15 لقاء وميتشو مدرب الزمالك هو سادس لقاء له وفايلر مدرب الأهلى هو ثاني لقاء له ولكن ميتشو استطاع أن يدخل لقلوب جماهير الزمالك بعد الفوز بلقب الكأس واستطاع الفوز بنتيجة كبيرة على بيراميدز بنتيجة 3-0.

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