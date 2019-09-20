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أخبار البلد

بحضور نقيب الصحفيين .. جلسة لحل أزمة جريدة التحرير الأحد المقبل

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:23 ص
نقيب الصحفيين- ضياء
نقيب الصحفيين- ضياء رشوان
عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أن مشاوراته المتواصلة منذ أسابيع للتوصل لحل نهائي وعادل لأزمة الزملاء الصحفيين بجريدة وموقع "التحرير"، قد أسفرت عن الاتفاق على عقد جلسة تفاوض بين ممثلي الزملاء المعتصمين بمقر الجريدة وإدارتها، وذلك بمقر نقابة الصحفيين يوم الأحد القادم الموافق 22 سبتمبر الساعة الخامسة بعد الظهر.

وذكر النقيب أن الجلسة ستتم بحضوره كممثل للنقابة ورئيس لجنة التسويات بها والزميل حماد الرمحي أمين اللجنة.

ولفت إلى أنه سيمثل إدارة الجريدة كل من إنجي الحداد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للجريدة، ومدير عام الشئون المالية بها.

بينما سيمثل الزملاء الصحفيين العاملين بالجريدة والمعتصمين بها كل من الزملاء: يوسف شعبان، وأحمد سعيد حسانين، وناصر عبد الحميد، وصديق العيسوي، وأسماء فتحي، وأمين طه.

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