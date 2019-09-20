تعرف على مستقبل حكومة إسرائيل ومصير نتنياهو بعد الخسارة

بعد الانتهاء من فرز 99% من الأصوات، وصدور النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الـ22، ستبدأ يوم الأحد القادم، مباحثات ومفاوضات ومشاورات تشكيل الإئتلاف الحكومي الجديد في إسرائيل.



وسيبدأ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين يوم الأحد القادم، بالمشاورات مع الكتل البرلمانية، وسماع توصياتهم حول الشخص المرغوب به لتشكيل الحكومة.



وسيكلف رئيس دولة الاحتلال السياسى الذي توصى به أغلبية الكتل البرلمانية، بتشكيل الإئتلاف الحكومي بفترة زمنية مدتها شهر واحد فقط.



وبعد انتهاء المدة المحددة، سيكلف الرئيس فى يوم 23/10/2019 المرشح الثاني، الذي حاز على أعلى نسبة توصيات من الكتل البرلمانية، بتشكيل الحكومة، بفترة مدتها شهر واحد.



وبعد انتهاء الفترة الثانية، للمرشح الثاني، سيعمل الرئيس وبالتشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية على تميد الفترة، لفترة ثالثة.



ومع انتهاء كافة المحاولات، تبدأ المرحلة الثانية، بتاريخ 9/11/2019، بحيث سيوصى الرئيس على شخص ثالث لتشكيل الحكومة، وسيمنحه فرصة حتى تاريخ 7/12/2019، وفي حال فشل، سيتم الانتقال للمرحلة الثالثة والتي ستبدأ بتاريخ 28/12/2019 ، وهي مرحلة حل الكنيست، والتوجه بعد ذلك الى الانتخابات الـ 23 للكنيست، والتي ستكون بتاريخ 31/3/2019.



وستطرح كافة الأحزاب في إسرائيل، التوجه لحكومة وحدة وطنية، وقد تحاول الأحزاب الكبرى، التوصل الى اتفاق فيما بينها، لتشكيل حكومة وحدة وطنية ليبرالية، بدون مشاركة العرب والأحزاب الدينية وبناءا على خريطة النتائج في الكنيست، قد تنجح الأحزاب الكبرى في التوصل الى هذا الاتفاق، في حال نجحت المباحثات مع ليبرمان، الذي يعد بمقاعده الثمانية، مفتاحا لنجاح تشكيل أي ائتلاف حكومي.



وتشير التوقعات الى احتمال تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبرالية فى إسرائيل، بمشاركة الليكود مع كحول لفان ويسرائيل بيتنا، وهذا في حال تم التوافق بين الحزبين الكبيرين، على التناوب بين جانتس ونتنياهو وذلك بناءً على توقعات الصحف العبرية المتمثلة فى الأتي:



1- سيفشل كل مرشح في تشكيل ائتلاف حكومي بشكل منفرد، فتركيبة المقاعد بالكنيست، 57 يسار وسط، و55 يمين متدنين، لن تسمح لأي مرشح بتشكيل حكومة ضيقة.



2- لن ينجح تيار اليسار وسط في تشكيل حكومة، وذلك لان 13 مقعدا من اجمالي المقاعد التي حصل عليها بالكنيست للعرب، ومن المستبعد مشاركة القائمة العربية في ائتلاف حكومي.



3- ليبرمان يرفض حكومة بمشاركة العرب والأحزاب الدينية، لذلك لن يتم تشكيل حكومة يمينية ضيقة، خصوصا وان ليبرمان ادى الى التوجه لانتخابات مبكرة، بسبب خلافه مع المتدينين.