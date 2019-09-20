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رياضة

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك في السوبر المصري

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:35 ص
الاهلي
الاهلي
عبدالله هشام
يواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك اليوم الجمعة، في تمام السابعة مساء، على ملعب برج العرب، في بطولة كأس السوبر المصري.

ويخوض الأهلي المباراة باعتباره بطلا لمسابقة الدوري 2017 - 2018، بينما يخوض الزمالك اللقاء باعتباره حامل لقب كأس مصر.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك اليوم :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتحي - محمود متولي - ياسر إبراهيم - علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي قفشة- أحمد الشيخ - رمضان صبحي.

الهجوم: مروان محسن.

وتوج الأهلي بالبطولة 10 مرات من أصل 12 مشاركة بينما حصد الزمالك اللقب 3 مرات خلال 8 مشاركات وتوج كلا من حرس الحدود و المقاولون العرب بالبطولة مرة وحيدة خلال مشاركتين.

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