العرب أسقطوا نتنياهو.. وظريف يحذر من حرب شاملة.. أبرز عناوين الصحف السعودية

عكاظ: العرب أسقطوا نتنياهو

الشرق الأوسط: التحالف يدمر 4 مواقع للحوثيين فى اليمن

سبق: مشاورات عسكرية سعودية أمريكية لمواجهة التهديدات

واس: ظريف يحذر من حرب شاملة حال تلقي بلاده ضربة عسكرية



نشرت الصحف السعودية اليوم الجمعة العديد من الموضوعات الهامة وتصدر ذلك تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن تنفيذ عملية عسكرية نوعية شمال محافظة الحديدة لتدمير أهداف عسكرية مشروعة.



وأكدت قوات التحالف، تدمير 4 مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد والألغام البحرية، مشيرة إلى أن "تدمير المواقع المعادية يسهم في حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر".



وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أنه "إلحاقًا للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف يوم الخميس (١٨ سبتمبر ٢٠١٩م ) بشأن اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسيّر عن بعد، فقد نفذت القوات المشتركة للتحالف فجر اليوم عملية استهداف نوعيه شمال محافظة الحديدة ضد أهداف معادية تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية تهدد الأمن الإقليمي والدولي".



وأفادت "عكاظ" نه أبعد يوم على الانتخابات العامة في إسرائيل، لم يبق في شوارع مدينة كفرقاسم العربية في إسرائيل، أثر من الدعاية الانتخابية للقائمة المشتركة العربية سوى لافتة كبيرة كتب عليها «مليون صوت عربي... وحدتنا قوة».



ولد سمير فرج (54 عاما) ونشأ في المدينة العربية وسط إسرائيل والتي يبلغ تعداد سكانها نحو 22 ألف نسمة، ولكن «هذه هي المرة الأولى في حياتي التي أسمع فيها صوتا لحزب عربي» يقول فرج. وسمير عربي إسرائيلي وأحد أحفاد الفلسطينيين الذين بقوا على أرضهم بعد قيام إسرائيل عام 1948.



يقول فرج الذي لطالما صوت لصالح حزب العمل الصهيوني: «هذه المرة شعرت بأنه يتعين علينا المشاركة في الحكومة». بالنسبة لفرج الذي يعمل تقني كومبيوتر فإن «اليهود، حتى اليساريون منهم، بعيدون عن مشكلات العرب اليوم (...) هم حتى لا يدخلون إلى مدننا». ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «إن صوتي ذهب للنواب العرب لكي يتعاملوا مع مشكلات الإسكان والبنية التحتية».



وأكدت "سبق" أن الجيش الأميركي، قال إنه يتشاور مع السعودية لبحث سبل مواجهة التهديدات القادمة من شمال المملكة، بعد الهجوم الذي استهدف السبت الماضي منشأتي نفط سعوديتين في بقيق وخريص، في حين أكد وزير الخارجية مايك بومبيو، أن بلاده ترغب في «حل سلمي» للأزمة المتصاعدة مع إيران.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، جونثان هوفمان، إن لدى بلاده «مؤشرات إلى أن إيران تقف وراء الهجمات بشكل أو بآخر، لكننا سننتظر أن يتوصل السعوديون إلى نتائج (التحقيق) وأن يقدّموها للمجتمع الدولي». وتابع في مؤتمر صحافي مشترك مع الكولونيل باتريك رايدر، المتحدث باسم القوات المشتركة: «هذه قضية دولية. ما رأيناه كان استهدافًا لمنشأتين مدنيتين، كان له أثر دراماتيكي على الأسواق العالمية».



وأكدت "واس" أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قال إن إطلاق تعبير «عمل من أعمال الحرب» على الهجمات التي استهدفت موقعين نفطيين سعوديين ربما كان يهدف لاستدراج الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليشن حربًا على إيران.



وكتب ظريف على «تويتر»: «عمل من أعمال الحرب أم إثارة للحرب؟ إنهم يحاولون استدراج دونالد ترمب لخوض حرب».



ووصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس الأربعاء الهجمات على السعودية بأنها «عمل من أعمال الحرب».