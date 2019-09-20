كيف تستقبل وتودع الخطوط الجوية السعودية مسافريها في اليوم الوطني 89

تبث الخطوط الجوية السعودية أغنية «وطني الحبيب» على متن رحلاتها الداخلية بالمملكة والخارجية إلى جميع دول العالم؛ تزامنا مع الاحتفالات باليوم الوطني 89 والذي يحل في 23 سبتمبر الجاري.



وتعتبر «وطني الحبيب» هي أقدم أغنية وطنية سعودية من تأليف الدكتور مصطفى بليلة، وجرت إذاعتها لأول مرة عام 1961 إذ كانت الاإذاعات بالمملكة حينئذ تبث الابتهالات والأناشيد الدينية فقط



ولقيت إذاعة أغنية «وطني الحبيب» استحسان المسافرين عبر خطوط السعودية، الذين اعتبروها تعبيرا عن مظاهر الفرح بالوطن في يومه بمشاركة المسافرين.



