ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كيف تستقبل وتودع الخطوط الجوية السعودية مسافريها في اليوم الوطني 89

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:41 ص
الخطوط الجوية السعودية
الخطوط الجوية السعودية
على صالح
تبث الخطوط الجوية السعودية أغنية «وطني الحبيب» على متن رحلاتها الداخلية بالمملكة والخارجية إلى جميع دول العالم؛ تزامنا مع الاحتفالات باليوم الوطني 89 والذي يحل في 23 سبتمبر الجاري.

وتعتبر «وطني الحبيب» هي أقدم أغنية وطنية سعودية من تأليف الدكتور مصطفى بليلة، وجرت إذاعتها لأول مرة عام 1961 إذ كانت الاإذاعات بالمملكة حينئذ تبث الابتهالات والأناشيد الدينية فقط

ولقيت إذاعة أغنية «وطني الحبيب» استحسان المسافرين عبر خطوط السعودية، الذين اعتبروها تعبيرا عن مظاهر الفرح بالوطن في يومه بمشاركة المسافرين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

واشنطن تعلن عن عقد اجتماعات بمشاركة السعودية وقطر والإمارات

اهم الاخبار.. المنتخب فى قبضة البدرى .. قوات أمريكية إضافية فى السعودية .. النجوم يشعلون مهرجان الجونة

دراسة : انخفاض عدد العاملين الأجانب في السعودية بنسبة 20% خلال 30 شهرا

وفاة زين العابدين بن علي في السعودية ونتنياهو يتعثر في تشكيل ائتلاف حاكم .. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

ترشيحاتنا

حكاية نصب.. أشجان مستريحة الجيزة ومحمود تاجر الأدوية الوهمية

البيطريين تحذر من فوسفات الصوديوم بالجبنة

بعد رفع حالة التأهب بالجيش الكويتي .. اتصالات إيرانية بوزیر الخارجیة

بفستان قصير غادة عادل ترقص مع إنجي علي بعد حفل افتتاح مهرجان الجونة.. فيديو

تعرف على نصيحة الملك عبدالعزيز للسعوديين عند زوال الشدائد وحلول النعم

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها

تعليق ناري من مرتضى منصور على إطلالة رانيا يوسف بـ مهرجان الجونة

ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز

رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة

اخبار الرياضة..ايهاب جلال يكشف أسباب فشل مفاوضاته مع اتحاد الكرة ..صدمة قوية لـ الأهلي قبل لقاء الزمالك.. قرار صادم من مرتضى منصور

بفستان جريء.. ناهد السباعي تخطف الأنظار فى حفل افتتاح مهرجان الجونة

اخبار الفن .. 100 صورة تجسد أجواء مهرجان الجونة السينمائي .. رايا أبي راشد تخطف الأضواء بإطلالة عروس البحر .. ياسمين صبري تتصدر تويتر

14 رجلا.. تعرف على أزواج الفنانة الراحلة تحية كاريوكا

رسالة "استفزازية" من الأهلي قبل ساعات من انطلاق السوبر المصري

بفستان قصير غادة عادل ترقص مع إنجي علي بعد حفل افتتاح مهرجان الجونة.. فيديو

بـ قميص بدلة رجالي .. دوللي شاهين تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

قرار صادم من مرتضى منصور حال إقامة السوبر الأفريقي في قطر

سكاى نيوز : وقوع جرحى في إطلاق نار بأحد شوارع واشنطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قميص بدلة رجالي .. دوللي شاهين تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز

رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة