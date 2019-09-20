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اقتصاد

الإسكان تطرح 46 فيلا بمارينا العلمين السياحي.. الشروط والتفاصيل

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:31 ص
فيلا نصف تشطيب -
فيلا نصف تشطيب - صورة أرشيفية
امنة عبد العظيم
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بفتح باب الحجز لـ46 فيلا نصف تشطيب، نموذجى (لابلاج 1، لابلاج 2)، بمسطحات مباني (220 م2 – 240 م2)، بالإضافة إلى مساحة الأرض المُقام عليها الفيلا من 206 م2 : 650 م2، بالمنطقة رقم 21 بمركز مارينا العلمين السياحي، بجهاز القرى السياحية.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز القرى السياحية بمركز مارينا العلمين السياحى كم (102) طريق إسكندرية – مطروح بوابة رقم 4، أو بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشارع الحرية تقاطع محور 26 يوليو مع مدخل 2 بمدينة الشيخ زايد، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 25/9/2019.

وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: يشترط أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيًا مصرى الجنسية، ويمكن تخصيص فيلتين بحد أقصي للأسرة الواحدة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) شريطة شراء كراسة شروط (كراسة لكل فيلا على حدة)، موضحًا أنه يتم تقديم العروض ابتداءً من يوم الإثنين 7/10/2019، وحتى يوم الخميس 17/10/2019، بمقر جهاز القرى الساحية، وللاستفسارات يتم مراجعة إدارة المشروعات بالجهاز، والخرائط الخاصة بمواقع الفيلات المطروحة ستكون متاحة على الموقع الإلكترونى للهيئة (www.newcities.gov.eg)، ويتم الطرح طبقًا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979وأحكام اللائحة العقارية.

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: يتم سداد جدية الحجز بواقع 5 % من قيمة الفيلا والأرض المُقامة عليها بشيك معتمد (مقبول الدفع أو مصرفى) يُرفق بطلب الشراء، على أن يتضمن الطلب نسبة سداد المقدم (لا تقل عن 25 % من إجمالى ثمن الفيلا والأرض المقامة عليها)، وتستكمل نسبة السداد المدونة بطلب الشراء، بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية – 0.5 % مجلس أمناء) من قيمة الفيلا والأرض المقامة عليها بشيك (مقبول الدفع أو مصرفى) باسم الجهاز خلال مدة أقصاها 30 يومًا من إخطار العميل بالموافقة على التخصيص.

وأشار المهندس طارق السباعى، إلى أنه في حالة التزاحم على فيلا واحدة، تكون الأولوية لمن يُسدد ثمن الفيلا والأرض المقامة عليها كاملًا دفعة واحدة بشيك معتمد (مقبول الدفع أو مصرفى)، أو من يُسدد بذات الطريقة نسبة أكبر من باقي الثمن، وفي حالة التزاحم للسداد بالكامل تتم المفاضلة طبقًا لأعلى سعر يقدم منهم، ولا يتم تسليم الفيلا والأرض المقامة عليها إلا بعد استكمال سداد ما لا يقل عن 50 % من قيمتها، ويتم سداد الباقي من ثمن الفيلا والأرض المقامة عليها (إن وجد) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الموافقة على البيع، ويتم تحرير شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط باسم الجهاز، وتقدم ضمن مستندات التعاقد.

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