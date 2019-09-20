انطلاق مهرجان استقبال الطلاب الجدد والقدامى بجامعة عين شمس .. غدا

ينظم قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس مهرجان لاستقبال الطلاب الجدد والقدمى للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٠/٢٠١٩ تحت شعار " قادرين نعملها " وذلك إنطلاقًا من التطوير والإنجاز الذى شهده قطاع التعليم والطلاب خلال الفترة الماضية وخاصة قطاع المدن الجامعية "طلبة وطالبات" من تطوير وتجديد لغرف الإقامة وقاعات الإستذكار و الملاعب و المطعم و نظم التغذية وكذلك توفير خدمات طبية متميزة.



ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة وبرئاسة وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومن المقرر أن يستمر المهرجان فى الفترة من ٢١ من سبتمبر وحتى ٨ من أكتوبر.



ويقام حفل افتتاح المهرجان يوم السبت القادم الموافق ٢١ من سبتمبر فى تمام العاشرة صباحًا بالحرم الرئيسى أمام قصر الزعفران بإشراف مستشارى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب " الدكتور طايع عبد الطيف والدكتور تامر راضى وسمير عبد الناصر أمين عام الجامعة ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب وطارق أحمد مدير عام رعاية الشباب