الاهلى_الغالى يشعل تويتر.. ومغردون: اديلو عمرى وبرضه قليل ⁦

يواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك اليوم الجمعة، في تمام السابعة مساء، على ملعب برج العرب، في بطولة كأس السوبر المصري.
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاتشاج #الاهلى_الغالى ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر.
وجاءت تغريدات مشجعى الأهلى تضامنهم مع فريقهم فى مباراة اليوم كالتالى : _
#كأس_السوبر_المصري
يارب يا عالى انصر الأهلي الغالى
من زمان كتفي في كتفك ومعاك في اي مكان بس تنادينا تلاقي الكون🌏 مليان 💜✊
يا رب🤲 يا غالي انصر✌ الاهلي الغالي يوم الجمعه الساعه 7 💪
الجدية هى شعار الأهلى فى تدريباته للاستعداد للسوبر 💪
يارب يا عالى انصر الأهلى الغالى ❤❤
اديلو عمرى وبرضه قليل
#يارب_ياعالى_انصر_الاهلى_الغالى
يلا ي أهلي السوبر بيناديك #الاهلي_الغالي
الليلة مش هزار السوبر يا ابطال
يا رب يا عالى انصر الاهلى الغالى
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاتشاج #الاهلى_الغالى ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر.
وجاءت تغريدات مشجعى الأهلى تضامنهم مع فريقهم فى مباراة اليوم كالتالى : _
#كأس_السوبر_المصري
يارب يا عالى انصر الأهلي الغالى
من زمان كتفي في كتفك ومعاك في اي مكان بس تنادينا تلاقي الكون🌏 مليان 💜✊
يا رب🤲 يا غالي انصر✌ الاهلي الغالي يوم الجمعه الساعه 7 💪
الجدية هى شعار الأهلى فى تدريباته للاستعداد للسوبر 💪
يارب يا عالى انصر الأهلى الغالى ❤❤
اديلو عمرى وبرضه قليل
#يارب_ياعالى_انصر_الاهلى_الغالى
يلا ي أهلي السوبر بيناديك #الاهلي_الغالي
الليلة مش هزار السوبر يا ابطال
يا رب يا عالى انصر الاهلى الغالى