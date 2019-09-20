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رياضة

#الاهلى_الغالى يشعل تويتر.. ومغردون: اديلو عمرى وبرضه قليل ⁦

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:24 ص
جماهير الاهلى
جماهير الاهلى
منار نور
يواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك اليوم الجمعة، في تمام السابعة مساء، على ملعب برج العرب، في بطولة كأس السوبر المصري.

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاتشاج #الاهلى_الغالى ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر.

وجاءت تغريدات مشجعى الأهلى تضامنهم مع فريقهم فى مباراة اليوم كالتالى : _

#كأس_السوبر_المصري
يارب يا عالى انصر الأهلي الغالى

من زمان كتفي في كتفك ومعاك في اي مكان بس تنادينا تلاقي الكون🌏 مليان 💜✊
يا رب🤲 يا غالي انصر✌ الاهلي الغالي يوم الجمعه الساعه 7 💪

الجدية هى شعار الأهلى فى تدريباته للاستعداد للسوبر 💪
يارب يا عالى انصر الأهلى الغالى ❤❤

اديلو عمرى وبرضه قليل ⁦
#يارب_ياعالى_انصر_الاهلى_الغالى ⁦

يلا ي أهلي السوبر بيناديك #الاهلي_الغالي

الليلة مش هزار السوبر يا ابطال
يا رب يا عالى انصر الاهلى الغالى

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