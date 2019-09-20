الاهلى_الغالى يشعل تويتر.. ومغردون: اديلو عمرى وبرضه قليل ⁦

يواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك اليوم الجمعة، في تمام السابعة مساء، على ملعب برج العرب، في بطولة كأس السوبر المصري.



دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاتشاج #الاهلى_الغالى ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر.



وجاءت تغريدات مشجعى الأهلى تضامنهم مع فريقهم فى مباراة اليوم كالتالى : _



#كأس_السوبر_المصري

يارب يا عالى انصر الأهلي الغالى



من زمان كتفي في كتفك ومعاك في اي مكان بس تنادينا تلاقي الكون🌏 مليان 💜✊

يا رب🤲 يا غالي انصر✌ الاهلي الغالي يوم الجمعه الساعه 7 💪



الجدية هى شعار الأهلى فى تدريباته للاستعداد للسوبر 💪

يارب يا عالى انصر الأهلى الغالى ❤❤



اديلو عمرى وبرضه قليل ⁦

#يارب_ياعالى_انصر_الاهلى_الغالى ⁦



يلا ي أهلي السوبر بيناديك #الاهلي_الغالي



الليلة مش هزار السوبر يا ابطال

يا رب يا عالى انصر الاهلى الغالى