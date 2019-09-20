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رياضة

جمال عبد الحميد يكشف دور سمسار إيهاب جلال في إبعاده عن تدريب المنتخب

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:25 ص
إيهاب جلال
إيهاب جلال
محمد السعيد
كشف جمال عبد الحميد نجم فريق الزمالك السابق دور وكيل في إيهاب جلال، في إبعاده عن تدريب منتخب مصر، خلفا للمكسيكي خافيير أجيري.

وكانت اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، أعلنت، أمس، الخميس، تعيين حسام البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر.

وقال جمال عبد الحميد في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "إيهاب جلال لم يكن الأنسب خلال الفترة الحالية، وذكاء سمساره (وكيله) هو من أبعده عن تدريب منتخب مصر، لأنه يعلم جيدا أنه سيكون هناك انقسام عليه من قبل الجماهير، كما أن نسبة نجاحه في الوقت الحالي لن تكون كبيرة".

وأضاف جمال عبد الحميد: "حسن شحاتة كان الأحق بتدريب منتخب مصر، لكن حسام البدري مدرب مميز، وصاحب شخصية قوية، وقادر على النجاح معه".

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