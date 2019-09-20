جمال عبد الحميد يكشف دور سمسار إيهاب جلال في إبعاده عن تدريب المنتخب

كشف جمال عبد الحميد نجم فريق الزمالك السابق دور وكيل في إيهاب جلال، في إبعاده عن تدريب منتخب مصر، خلفا للمكسيكي خافيير أجيري.





وكانت اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، أعلنت، أمس، الخميس، تعيين حسام البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر.





وقال جمال عبد الحميد في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "إيهاب جلال لم يكن الأنسب خلال الفترة الحالية، وذكاء سمساره (وكيله) هو من أبعده عن تدريب منتخب مصر، لأنه يعلم جيدا أنه سيكون هناك انقسام عليه من قبل الجماهير، كما أن نسبة نجاحه في الوقت الحالي لن تكون كبيرة".



