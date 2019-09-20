الانتهاء من تنفيذ وحدة صحية وحضانة بمشروع سكن مصر بالشروق

أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ وحدة الصحية وحضانة أطفال بمنطقة خدمات مشروع "سكن مصر" بالمدينة.



ونوه المهندس عبدالرءوف الغيطي، إلى أن مشروع الحضانة يقام على مساحة " 2400م2 "، ومكون من ( 6 فصول + منطقة ألعاب أطفال)، وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 85%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية العام الجاري، مضيفًا أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ مبنى الوحدة الصحية على مساحة "2800م2"، ويضم (عيادة طب أسرة – عيادة أسنان – غرفة إسعافات أولية – معمل تحاليل – صيدلية – غرفة نفايات – سكن أطباء)، وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 70% ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال شهر فبراير 2020.



وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم إنهاء الإجراءات اللازمة لإسناد مشروع إقامة سوق تجارى بعدد "14 محلا"، ويهدف المشروع إلى توفير كافة الخدمات بمشروع سكن مصر الجاري تنفيذه بالتزامن مع مواعيد التسليم المقررة للوحدات السكنية بالمشروع.