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اقتصاد

صعود أسهم أوروبا وسط ارتفاع شركات التجزئة والقطاعات الدفاعية

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:00 م
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
رويترز
فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الجمعة، وتتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، فيما يسجل قطاع التجزئة أداء يفوق أداء سائر السوق ويشتري المستثمرون الأسهم الدفاعية.

وقفز مؤشر قطاع التجزئة الأوروبي 0.8 بالمئة ليتصدر المؤشرات الفرعية للقطاعات الرئيسية، مدفوعا بصعود سهم كازينو 2.7 بالمئة بعد أن قالت شركة البيع بالتجزئة الفرنسية المثقلة بالديون إنها تجري محادثات لبيع سلسلة متاجر ليدر برايس التابعة لها إلى منافستها الألمانية ألدي.

وحققت قطاعات الرعاية الصحية والمرافق والعقارات والأغذية والمشروبات، التي تُعتبر في المعتاد قطاعات دفاعية، بعض المكاسب الكبيرة.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة مع تسجيل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني أداء دون بقية مؤشرات السوق.

وتراجع أداء المؤشر فايننشال تايمز عن أداء المؤشرات المناظرة في المنطقة بعد أن تضررت شركات التصدير البريطانية من ارتفاع للجنيه الاسترليني عقب أن أنعش رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر آمالا بأن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي باتفاق.

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