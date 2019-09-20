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أخبار العالم

من البحر المتوسط إلى المحيط الهندي .. إيران تهدد بتحرك كبير

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:23 ص
مستشار المرشد الإيراني
مستشار المرشد الإيراني يحيى رحيم صفوي
رويترز
نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن قائد عسكري إيراني كبير قوله اليوم الجمعة إن إيران سترد من البحر المتوسط إلى المحيط الهندي على أي مؤامرات أمريكية، في ظل تفاقم التوتر بعد الهجوم على منشأتي نفط بالسعودية.

ونسبت الوكالة إلى الجنرال يحيى رحيم صفوي، وهو مستشار كبير للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي قوله "الشعب الإيراني سيرد على الأمريكيين من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي".

وتنفي إيران ضلوعها في الهجوم على المنشأتين.

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