أول رد فعل من بشكتاش بعد إيقاف محمد النني

قرر نادي بشكتاش تقديم طعن ضد العقوبة الموقعة على لاعبه المصري محمد النني من قبل الاتحاد التركي.



وكانت اللجنة التأديبية في الاتحاد، أصدرت قرارا ، أمس، الخميس، بإيقاف النجم محمد الننى لـ 3 مباريات بجانب تغريمه 13 ألف ليرة تركية، للطرد المباشر فى ظهوره الأول مع بشكتاش التركى، خلال مواجهة مضيفه فريق غازى سبور، التى أقيمت السبت الماضي، وخسرها بشكتاش بنتيجة 3 – 2.



وذكرت صحيفة " الصباح التركية، أم نادي بشكتاش قرر الطعن ضد عقوبة إيقاف محمد النني، وفقا للمادة 12 من اللوائح المنظمة لبطولة الدوري التركي".



وكان محمد النني شارك أساسيا في خسارة فريقه أمام سلوفان السلوفيني بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة الدوري الأوروبي.



يذكر أن محمد النني انضم إلى بشكتاش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من أرسنال لمدة موسم على سبيل الإعارة.





