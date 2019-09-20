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منوعات

العثور على زعيم اتحاد زيمبابوي حي بعد اختطافه.. تفاصيل مثيرة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:36 ص
وقفة احتجاجية على
وقفة احتجاجية على اختطاف بيتر
أماني إبراهيم
تم العثور على طبيب وناشط عمالي في زيمبابوي بعد اختفائه لفترة بسبب اختطافه، وأدى اختفاؤه إلى تنظيم الطاقم الطبي لعدد من الاحتجاجات.

ووفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية، اختفى بيتر ماجومبي، القائم بأعمال رئيس نقابة أطباء مستشفى زيمبابوي السبت الماضي، حوالي الساعة 10 مساء، والمثير أنه قبل اختفائه قد بعث برسالة قصيرة إلى زملائه قائلا إنه يعتقد أنه قد يتعرض للاختطاف، وبعد إرساله لهذه الرسالة، توقفت جميع الاتصالات.

وكان ماجومبي يقود إضرابا على مستوى البلاد لإجبار حكومة الرئيس إيمرسون منانجاجوا على رفع الأجور للعاملين بالمجال الطبي، حيث يعاني القطاع الصحي نقصًا حادًا في الأدوية والأموال، وبعدها تلقى تحذيرات من أجهزة الأمن لوقف نشاطه.

وتم العثور عليه في نيابيرا، على بعد حوالي 30 كم من العاصمة هراري، ولكنه لم يتمكن من سرد كل الأحداث الذي تعرض لها، ففي مقابلة له مع مراسل من إذاعة «صوت أمريكا»، بدا ماجومبي في حيرة من أمره، حيث قال إنه ليس لديه أي إصابات جسدية واضحة، لكن يشعر بالألم، مؤكدا أنه يتذكر أنه كان في قبو وتعرض للصعق بالكهرباء.

وكان مئات الأطباء من زيمبابوي قد تظاهروا في وسط هراري خلال الأسبوع الماضي بسبب اختفاء ماجومبي، الذي يعد رئيس الأطباء المبتدئين في المستشفيات العامة.

ماجومبي ليس أول طبيب يتم اختطافه في زيمبابوي، فقد تم اختطاف عشرات من النشطاء، من قبل أجهزة أمن الدولة منذ الانتخابات المتنازع عليها العام الماضي، وتم إطلاق سراح معظمهم بعد عدة ساعات أو أيام بعدما يتعرضوا إلى الضرب المبرح أو التجريد من الملابس أو التهديد و سوء المعاملة، فيما رجح وزراء ومسؤولون كبار أن عملية اختطاف ماجومبي قد نفذتها قوة ثالثة لزعزعة استقرار البلاد.
العثور على زعيم اتحاد زيمبابوي حي بعد اختطافه.. تفاصيل مثيرة
العثور على زعيم اتحاد زيمبابوي حي بعد اختطافه.. تفاصيل مثيرة

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