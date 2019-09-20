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بث مباشر.. احتجاجات خارج القصر الرئاسى فى إندونيسيا

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:41 ص
مظاهرات اندونيسيا
مظاهرات اندونيسيا
شيرين عادل
حرصًا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة إخبارية متميزة لمتابعيه، نقدم لكم بثًا مباشرًا احتجاجات خارج القصر الرئاسي فى العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

يذكر أن منظمات حقوق الإنسان قد انتقدت الحكومة الإندونيسية لما وصفوه بالمعاملة القاسية لعشرات من المتظاهرين المنتمين إلى بابوا خلال المظاهرة في جاوة الشرقية للمطالبة بتقرير المصير لمنطقتهم.



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