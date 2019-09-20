رئيس معهد البحوث الفلكية يكشف كواليس معرض في الفلك يسبحون

أعد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تقريرا حول تنظيم المعهد بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، معرضًا تحت مسمى (في فلك يسبحون)، بمقر المتحف، خلال سبتمبر الجاري.





أشار التقرير إلى أن فعاليات المعرض بدأت باحتفالية ثقافية تخللها بعض العروض الفنية، كما أقيم على هامش المعرض بعض المحاضرات وورش العمل المتخصصة في علم الفلك وتطبيق عملي عن استخدامات الأسطرلاب؛ بهدف تبسيط علوم الفلك لرواد المعرض والمتحف.





كما أوضح التقرير أن تنظيم هذه الاحتفالية يأتى بمناسبة العام الهجرى الجديد ١٤٤١، وقد شمل المعرض عرضا لبعض المقتنيات الأثرية والفلكية التي يمتلكها المعهد نظرا لأن معظم المعروضات تمثل قطعا تاريخية فلكية.



