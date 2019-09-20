بلاش تقتلونا كل يوم.. أرملة الشهيد عادل رجائي توجه رسالة نارية للمسيئين للدولة.. فيديو









هاجمت سامية زين العابدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة وأرملة الشهيد العميد عادل رجائي بعض الأشخاص الذين يقومون بعمليات شير لفيديوهات تهاجم الدولة المصرية، وعبرت عن ذلك بقولها أسر الشهداء بيعانوا ورجال الجيش والشرطة البواسل كل يوم يسقط منهم شهيد.وأضافت أرملة الشهيد العميد عادل رجائي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، مينفعش نقتل أهالي الشهداء مرة تانية بعمليات الشير لفيديوهات ضد بلدي وضد جيشي وتتعمل عشان تنال من الأمن القومي المصري وتهد الجيش والشرطة.وتابعت أرملة الشهيد العميد عادل رجائي أن هناك أجهزة استخبارات بتحاربنا لتنال من الدولة المصرية ولديهم خطط كثيرة لازم نخاف على بلدنا بدل ما نعمل شير لفيديوهات لناس رقيعة وبتمثل عشان يهدموا الأمن القومي.وأشارت أرملة الشهيد العميد عادل رجائي، أنا كل يوم بميعاد رجوع زوجي أسمع صوت المفتاح في الباب هل تعلموا كيف نعيش من آلام نفسية رهيبة فبلاش تقتلونا كل يوم وانتوا بتهينوا جيشنا وشرطتنا وبلدنا وتكونوا أداه لأعدائنا ارجوكم حافظوا على مصر.