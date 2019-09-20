ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بلاش تقتلونا كل يوم.. أرملة الشهيد عادل رجائي توجه رسالة نارية للمسيئين للدولة.. فيديو

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 04:07 م
صدى البلد
محمود محسن
هاجمت سامية زين العابدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة وأرملة الشهيد العميد عادل رجائي بعض الأشخاص الذين يقومون بعمليات شير لفيديوهات تهاجم الدولة المصرية، وعبرت عن ذلك بقولها أسر الشهداء بيعانوا ورجال الجيش والشرطة البواسل كل يوم يسقط منهم شهيد.

وأضافت أرملة الشهيد العميد عادل رجائي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، مينفعش نقتل أهالي الشهداء مرة تانية بعمليات الشير لفيديوهات ضد بلدي وضد جيشي وتتعمل عشان تنال من الأمن القومي المصري وتهد الجيش والشرطة.

وتابعت أرملة الشهيد العميد عادل رجائي أن هناك أجهزة استخبارات بتحاربنا لتنال من الدولة المصرية ولديهم خطط كثيرة لازم نخاف على بلدنا بدل ما نعمل شير لفيديوهات لناس رقيعة وبتمثل عشان يهدموا الأمن القومي.

وأشارت أرملة الشهيد العميد عادل رجائي، أنا كل يوم بميعاد رجوع زوجي أسمع صوت المفتاح في الباب هل تعلموا كيف نعيش من آلام نفسية رهيبة فبلاش تقتلونا كل يوم وانتوا بتهينوا جيشنا وشرطتنا وبلدنا وتكونوا أداه لأعدائنا ارجوكم حافظوا على مصر.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من أرملة الشهيد العميد عادل رجائي بعد نجاح الداخلية فى الثأر له

أرملة العميد عادل رجائي تبكي على الهواء: دم الشهيد مش هيروح هدر.. والمصريون يقفون خلف الرئيس السيسي.. فيديو

ترشيحاتنا

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك في السوبر المصري

وزير مغربي ينشر صورة إباحية عبر فيسبوك

منة فضالي تكشف عن عمرها: عملت عمليات بس مش تجميل.. فيديو

مى عمر فى إطلالة مميزة بمهرجان الجونة.. ومتابع: أحلا بسكوتة

أحمد داود وعلا رشدي يرقصان في مهرجان الجونة.. شاهد

طبيب معجزة يتصدر نسب المشاهدة بتركيا ليله أمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. سعر صادم لفستان يسرا فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي .. صور

بدء توافد الجماهير بـ برج العرب لحضور سوبر الأهلي والزمالك .. صور

أكاديمية الشرطة تنظم ملتقى للتعليم والتعلم بمشاركة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.. صور