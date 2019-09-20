جريمة بالسواطير.. سعودي وسوري يقتحمان مركز تموين بالرياض

نشرت صحيفة "سبق" السعودية اليوم الجمعة، تفاصيل جريمة ارتكبها مواطن سعودي وسوري بالسواطير فى أحد مراكز التموين بـ الرياض.





وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن مواطنا سعوديا ووافدا سوريا بالعقد الثاني من العمر، اقتحما مركز تموين بحي النظيم بالرياض وكانا مسلحين بسواطير، واعتدى على عامل المركز وسلب مبالغ مالية، وتم القبض عليهما، وباستجوابهما أقرا بارتكابهما الجريمة، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.





وأعلنت الشرطة السعودية منطقة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مؤكدة أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.