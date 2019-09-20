ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

جريمة بالسواطير.. سعودي وسوري يقتحمان مركز تموين بالرياض

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:07 م
سعودي وسوري يقتحمان
سعودي وسوري يقتحمان مركز تموين بالرياض
سمر صالح
نشرت صحيفة "سبق" السعودية اليوم الجمعة، تفاصيل جريمة ارتكبها مواطن سعودي وسوري بالسواطير فى أحد مراكز التموين بـ الرياض.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن مواطنا سعوديا ووافدا سوريا بالعقد الثاني من العمر، اقتحما مركز تموين بحي النظيم بالرياض وكانا مسلحين بسواطير، واعتدى على عامل المركز وسلب مبالغ مالية، وتم القبض عليهما، وباستجوابهما أقرا بارتكابهما الجريمة، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وأعلنت الشرطة السعودية منطقة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مؤكدة أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.



ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-9-2019 والقنوات الناقلة

الحكومة توضح حقيقة وقف إنشاء مستشفى 500500 وطرح أرضه للاستثمار الخاص

الجارحي: سعيد بالبداية المثالية للأهلي أمام مصر للبترول

بفستان قصير غادة عادل ترقص مع إنجي علي بعد حفل افتتاح مهرجان الجونة.. فيديو

تعرف على سبب عدم تواجد نبيل الحلفاوي في مهرجان الجونة السينمائي

تعليق ناري من مرتضى منصور على إطلالة رانيا يوسف بـ مهرجان الجونة

ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز

تعليق مرتضى منصور على تعيين حسام البدرى مديرا فنيا لمنتخب مصر

إشادة بزوجته.. لماذا سخر جمهور مهرجان الجونة السينمائي من حسن الرداد.. صور

٩ أشهر اغتصاب.. قاصر كرادسة: أبويا واعمامى نهشو لحمي وصورونى عارية

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة

14 رجلا.. تعرف على أزواج الفنانة الراحلة تحية كاريوكا

السعودية: منح تأشيرة خروج نهائي للوافد بهذه الشروط

اخبار الفن .. 100 صورة تجسد أجواء مهرجان الجونة السينمائي .. رايا أبي راشد تخطف الأضواء بإطلالة عروس البحر .. ياسمين صبري تتصدر تويتر

اخبار الرياضة..ايهاب جلال يكشف أسباب فشل مفاوضاته مع اتحاد الكرة ..صدمة قوية لـ الأهلي قبل لقاء الزمالك.. قرار صادم من مرتضى منصور

مع انخفاض الرطوبة ونشاط للرياح .. الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجلاء بدر بإطلالة أنيقة.. والجمهور: تسريحة شعرك مش واو

قصير جدا .. إيمي سالم بإطلالة مثيرة في مهرجان الجونة السينمائى

بالبيچامة.. هيدي كرم تتألق بإطلالة بسيطة في المنزل