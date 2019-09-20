اقتراب عودة جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد

أكدت تقارير الصحف الإسبانية استعداد رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز إقالة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول بعد سوء النتائج وتدهور حالة الملكي خلال الفترة الأخيرة.





وحسب تقرير صحيفة ذا صن الإنجليزية أن جوزيه مورينيو عندما غادر ريال مدريد لم يثر مشاكل مع الادارة وهذا ما جعله الأقرب لقيادة الفريق الملكي الفترة المقبلة.





وأضافت الصحيفة أن رئيس ريال مدريد يشعر أن مورينيو هو المدرب الوحيد القادر على تغيير الاوضاع خصوصا انه متفرغ في الوقت الحالي وسيقبل العودة سريعا.





وفي مقابلة تلفزيونية لمورينيو عبر إحدى القنوات البرتغالية الأسبوع الماضي قال : افضل تجربه لي كانت ريال مدريد ويعود ذلك إلى الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها كمدرب ورجل بجانب الدوري الحياتية الكبيرة ريال مدريد أفضل ذكرى لي في حياتي المهنية لقد كانت رائعة .



