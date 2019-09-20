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إطلاق صواريخ إسكندر البالستية في كازاخستان لأول مرة.. شاهد

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:14 م
اطلاق صواريخ
اطلاق صواريخ
شيرين عادل
عرضت فضائية "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر عملية إطلاق صورايخ "إسكندر" البالستية لأول مرة في كازاخستان، وتأتي هذه العملية في إطار مناورات "المركز-2019".

ونشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو لنظام الصواريخ التكتيكي التشغيلي "إسكندر" في حقل التدريب كابوستين يار بالقرب من استراخان.

وقالت الوزارة إن مهمة الجنود من المنطقة العسكرية الشرقية كانت ضرب الأهداف التي تحاكي موقعا مهما للغاية للعدو الافتراضي.

بعد الإطلاق، رصدت الطائرة المسيرة "أورلان-10" التي كانت تدور فوق الهدف، إصابة الهدف وتدميره.






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